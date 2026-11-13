بعد هجوم زوجته .. دي بروينه ومدرب بلجيكا يلمحان إلى فريقه القادم

تعادل في الشوط الأول سجله كيفن دي بروينه في الدقيقة 27 ساعد بلجيكا على التغلب على تركيا بهدفين مقابل واحد مساء الخميس، ليبقي آمال المنتخب البلجيكي في بلوغ نهائيات دوري الأمم حية.

المباراة الكبيرة يوم الأحد أمام إيطاليا ستحسم كل شيء، لكن هناك قضيتين سيطرتا على الحديث حول حاضر لاعب وسط نابولي، وقبل كل شيء مستقبله: القلق بشأن الدواء الذي تناوله داخل أرضية الملعب بعد الهدف ("لم أكن أشعر بحال جيدة"، قال بعد المباراة)

بعدما أذكت زوجته الشائعات في فترة بعد الظهر، غذّى لاعب مانشستر سيتي السابق التكهنات بأنه قد يترك نابولي قريبًا متجهًا إلى آيندهوفن. لكن كم من الحقيقة في ذلك؟