Simeone - KinskyGetty/GOAL
Muhammad Zaki

دييغو سيميوني يقول إنه "لم يرَ قط" شيئًا مثل استبدال أنتونين كينسكي المفاجئ بعد بداية كابوسية لتوتنهام

اعترف دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، بأنه صُدم بعد أن شاهد إيغور تودور، المدرب المؤقت لتوتنهام، يستبدل الحارس أنتونين كينسكي بعد 17 دقيقة فقط من بداية مباراة دوري أبطال أوروبا. عاش الحارس التشيكي البالغ من العمر 22 عامًا أمسية كابوسية في ملعب ميتروبوليتانو، حيث ارتكب أخطاء فادحة تسببت في تأخر توتنهام 3-0 في أقل من ربع ساعة. اعترف سيميوني، المعروف عادةً بشدة انفعاله على خط التماس، أن قرار استبدال حارس المرمى في وقت مبكر كان الأول من نوعه الذي يشهده في دكة البدلاء.

  • عرض الرعب الذي قدمه كينسكي في مدريد

    تم تكليف الحارس التشيكي بارتداء القفازات في واحدة من أكثر الأجواء رهبة في أوروبا، وسرعان ما انهار أمسية الحارس في ملعب ميتروبوليتانو. بدا كينسكي مشلولاً بسبب الضغط السريع من خط هجوم أتلتيكو، وبدا معزولاً بينما استغل الفريق المضيف أخطاءه. كانت الأخطاء كبيرة للغاية بحيث لم يستطع مدرب توتنهام تجاهلها. وفي خطوة نادرة في هذا المستوى من اللعبة، تم استبدال الشاب المحبط في الدقيقة 17. تم إدخال غولييلمو فيكاريو لوقف المد، لكن الضرر كان قد وقع بالفعل، وخسر توتنهام في النهاية بنتيجة 5-2.

  • Tottenham UCL splitGetty/GOAL

    سيميوني مصدوم من التغيير التكتيكي القاسي

    سُئل مدرب أتلتيكو عن قرار استبدال حارس المرمى في وقت مبكر من مباراة خروج المغلوب ذات الرهانات العالية. قال سيميوني لموفستار: "لا، لم أرَ ذلك أبدًا على المستوى الاحترافي. هذه ليست مشكلتي، إنها مشكلتهم، مشكلة مدربهم وحارس المرمى، ونحن نركز على أنفسنا، لا على قرارات الآخرين".

    أثارت طبيعة الاستبدال انتقادات شديدة من قبل الخبراء، خاصة أن تودور بدا وكأنه يتجاهل كينسكي وهو يغادر الملعب متجهاً نحو النفق. وكان حارس مرمى إنجلترا السابق جو هارت صريحاً بشكل خاص، حيث اتهم مدرب توتنهام بالافتقار التام للتعاطف في لحظة يمكن أن تحدد مسيرة لاعب شاب. "لقد مر بجانب تودور ولم يلتفت إليه حتى. إذا كان هذا هو أسلوب إدارة اللاعبين، فأنا مندهش. لقد وقف هناك وتظاهر بأن شيئًا لم يحدث"، قال هارت بغضب على قناة TNT Sports. "أنا حزين للغاية من أجل هذا الشاب، حزين للغاية. فريق توتنهام في حالة فوضى تامة في الوقت الحالي".

  • مدرب أتلتيكو سعيد بعد "إجبار" توتنهام على ارتكاب خطأ

    لم يكن النجاح في تلك الليلة مجرد نتيجة بالنسبة لسيميوني، بل كان أيضًا نتيجة لتطبيق فريقه لخطته في إجبار كينسكي ودفاع توتنهام على ارتكاب أخطاء مبكرة. وقال سيميوني: "أعجبتني أداء الفريق، كان لنا تأثير كبير بفضل الأخطاء التي أجبرناهم على ارتكابها، مما منحنا الثقة وشجعنا على مواصلة الضغط في نصف ملعب الخصم وتحقيق تقدم كبير". ومع ذلك، على الرغم من التقدم بثلاثة أهداف، حذر سيميوني من أن مباراة الدور الـ16 لم تنته بعد: "ستكون مباراة الإياب صعبة بالتأكيد... مثل كل مباراة في أوروبا".

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-TOTTENHAMAFP

    فترة حاسمة من الموسم لأتلتيكو

    تعد الفارق بثلاثة أهداف ضد توتنهام بمثابة دعامة استراتيجية حيوية لرجال سيميوني قبل سلسلة من المباريات الحاسمة في الموسم. بعد رحلة لندن لخوض مباراة الإياب في 18 مارس، يواجه أتلتيكو اختبارات محلية متتالية ضد ريال مدريد وبرشلونة. يوفر هذا التقدم الإجمالي على توتنهام متنفسًا ضروريًا، حيث يمكن لأتلتيكو الآن التركيز بشكل كامل على مباراته القادمة في الدوري الإسباني ضد خيتافي في نهاية هذا الأسبوع.

