دييغو سيميوني يقول إنه "لم يرَ قط" شيئًا مثل استبدال أنتونين كينسكي المفاجئ بعد بداية كابوسية لتوتنهام

سُئل مدرب أتلتيكو عن قرار استبدال حارس المرمى في وقت مبكر من مباراة خروج المغلوب ذات الرهانات العالية. قال سيميوني لموفستار: "لا، لم أرَ ذلك أبدًا على المستوى الاحترافي. هذه ليست مشكلتي، إنها مشكلتهم، مشكلة مدربهم وحارس المرمى، ونحن نركز على أنفسنا، لا على قرارات الآخرين".

أثارت طبيعة الاستبدال انتقادات شديدة من قبل الخبراء، خاصة أن تودور بدا وكأنه يتجاهل كينسكي وهو يغادر الملعب متجهاً نحو النفق. وكان حارس مرمى إنجلترا السابق جو هارت صريحاً بشكل خاص، حيث اتهم مدرب توتنهام بالافتقار التام للتعاطف في لحظة يمكن أن تحدد مسيرة لاعب شاب. "لقد مر بجانب تودور ولم يلتفت إليه حتى. إذا كان هذا هو أسلوب إدارة اللاعبين، فأنا مندهش. لقد وقف هناك وتظاهر بأن شيئًا لم يحدث"، قال هارت بغضب على قناة TNT Sports. "أنا حزين للغاية من أجل هذا الشاب، حزين للغاية. فريق توتنهام في حالة فوضى تامة في الوقت الحالي".