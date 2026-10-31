بين الإعجاب بإيدن هازارد والاقتداء بكريستيانو رونالدو، الذي وصفه بأنه "كرة القدم"، والرغبة في رقم ريكاردو كاكا، الذي وقف يصفق له من المدرجات. شخصيات شكلت هذا "الدينامو" البلجيكي، دييجو موريرا، الذي قال إن والدته أطلقت هذا الاسم عليه، تيمنًا بالأسطورة الأرجنتينية الراحلة دييجو مارادونا، ليقدم مزيجًا من الإبداع والإقناع، ويثبت صاحب الـ22 عامًا بأنه سيكون سلاحًا لا يُستهان به في كتيبة روبن أموريم.

من اللعب المفتوح، صنع الهدف الأول لكريستيان بوليسيتش، ومن ركنية، صنع الثاني لأدريان رابيو، بما لا ينفي روعة وجمالية طريقة إحرازه للهدف، ثم جاء الدور على موريرا، ليكمل لوحته بهدف رائع من ركلة حرة مباشرة، بعدما استأذن من لوكا مودريتش، أن يتولى تنفيذها، ليثبت له بأن تضحيته كانت في محلها.

في الديربي الأول له، ومع عودته من الإصابة، كرّس موريرا قاعدة أن جونسالو راموش، يصلح لدور المهاجم الوهمي، خاصة عندما تشاهد حميّة رابيو وبوليسيتش، وسحب بساط التهديف من تحت أقدامه، في الوقت الذي حاول فيه البرتغالي أن يتغلب على معاناته في اجتياز جدار الدفاع، بالاشتراك في صناعة اللعب.

موريرا الذي تحدث عن كواليس رحيله عن منزله في الخامسة عشرة من عمره، في مقابلة مع "دازن"، وكيف كان الأمر عصيبًا للغاية على والدته، إلا أن يكفي أن تشاهده في واحدًا من أكبر مسارح العالم، ويستضيف ديربي الغضب "التاريخي"، لتعرف أن موريرا اختار طريق الكبار، وقادر على أن يتفوق عليهم، وهو النجم الحركي القادر على شغل أكثر من مركز في الملعب.

هذا التألق الذي أثار رسائل ساخرة من مقارنة موريرا بجيد سبينس، لاعب إنتر، بسبب التشابه في "موضة" الشعر، والتحرك على الطرف، خاصة عندما قرر كيفو، بشكل غريب، أن يدفع بآندي ضيوف في العمق، ولكن أنّى تكون المقارنة، ودييجو هو الذي انتزع القلم ليكتب التاريخ في أول ديربي له.