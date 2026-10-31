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Diego Moreira Alessandro Bastoni Milan Inter (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

ديربي الغضب | لا تقارنوا موريرا "خليط الأساطير" بلاعب إنتر .. واحذر يا برشلونة من هفوات باستوني!

فقرات ومقالات
دييجو موريرا
أليساندرو باستوني
ميلان
إنتر
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ميلان يحسم ديربي إنتر "كالعادة"..

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فيرينتسفاروشي

فيرينتسفاروشي

قمة كروية أوفت بوعودها، السماء تنذر بهطول أهداف غزيرة، كتبت انتصارًا معتادًا لميلان، كرس عقدة إنتر، بنتيجة (3-1)، في معركة السان سيرو، التي شهدتها الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإيطالي "2026-2027".

قمة تحتار معها في اختيار النجم الأول، ما بين دييجو موريرا، الذي سجل الهدف الثالث، وسبقه بصناعة تمريرتين حاسمتين لكريستيان بوليسيتش وأدريان رابيو، في الدقائق 4 و10 و43، أو الحارس مايك ماينان الذي أنقذ الروسونيري من سيل فرص "نيراتزورية"، إلا أنه لم يفلح أمام رأسية أليساندرو باستوني في الدقيقة 22.

ميلان واصل سلسلة اللاهزيمة أمام إنتر، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة، ويحتل المركز الرابع في جدول الـ(سيري آ)، بينما تجمد رصيد إنتر عند 25 نقطة، بالمشاركة مع لاتسيو الذي بات يملك فرصة الانفراد بالصدارة.

وفيما يلي، يستعرض موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء مورا وباستوني، في ديربي الغضب..

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  • موريرا .. "خليط الكبار" يتألق في الديربي

    بين الإعجاب بإيدن هازارد والاقتداء بكريستيانو رونالدو، الذي وصفه بأنه "كرة القدم"، والرغبة في رقم ريكاردو كاكا، الذي وقف يصفق له من المدرجات. شخصيات شكلت هذا "الدينامو" البلجيكي، دييجو موريرا، الذي قال إن والدته أطلقت هذا الاسم عليه، تيمنًا بالأسطورة الأرجنتينية الراحلة دييجو مارادونا، ليقدم مزيجًا من الإبداع والإقناع، ويثبت صاحب الـ22 عامًا بأنه سيكون سلاحًا لا يُستهان به في كتيبة روبن أموريم.

    من اللعب المفتوح، صنع الهدف الأول لكريستيان بوليسيتش، ومن ركنية، صنع الثاني لأدريان رابيو، بما لا ينفي روعة وجمالية طريقة إحرازه للهدف، ثم جاء الدور على موريرا، ليكمل لوحته بهدف رائع من ركلة حرة مباشرة، بعدما استأذن من لوكا مودريتش، أن يتولى تنفيذها، ليثبت له بأن تضحيته كانت في محلها.

    في الديربي الأول له، ومع عودته من الإصابة، كرّس موريرا قاعدة أن جونسالو راموش، يصلح لدور المهاجم الوهمي، خاصة عندما تشاهد حميّة رابيو وبوليسيتش، وسحب بساط التهديف من تحت أقدامه، في الوقت الذي حاول فيه البرتغالي أن يتغلب على معاناته في اجتياز جدار الدفاع، بالاشتراك في صناعة اللعب.

    موريرا الذي تحدث عن كواليس رحيله عن منزله في الخامسة عشرة من عمره، في مقابلة مع "دازن"، وكيف كان الأمر عصيبًا للغاية على والدته، إلا أن يكفي أن تشاهده في واحدًا من أكبر مسارح العالم، ويستضيف ديربي الغضب "التاريخي"، لتعرف أن موريرا اختار طريق الكبار، وقادر على أن يتفوق عليهم، وهو النجم الحركي القادر على شغل أكثر من مركز في الملعب.

    هذا التألق الذي أثار رسائل ساخرة من مقارنة موريرا بجيد سبينس، لاعب إنتر، بسبب التشابه في "موضة" الشعر، والتحرك على الطرف، خاصة عندما قرر كيفو، بشكل غريب، أن يدفع بآندي ضيوف في العمق، ولكن أنّى تكون المقارنة، ودييجو هو الذي انتزع القلم ليكتب التاريخ في أول ديربي له.

  • باستوني .. سجل ولكن احذر يا برشلونة

    عندما تقرأ في صحيفة موندو ديبورتيفو أن برشلونة أعاد اهتمامه بضم مدافع إنتر أليساندرو باستوني، في فترة الانتقالات الشتوية، من أجل ترميم دفاعه الذي قدم أخطاءً كارثية، ساهمت في سقطتيه أمام باريس سان جيرمان وريال مدريد.

    من المتعارف عليه أن باستوني كان هدفًا لبرشلونة، في الصيف، قبل أن يقرر هانزي فليك، أن يحوّل الظهير الأيسر جيرارد مارتين إلى قلب دفاع، ليغض الطرف عن ضم الإيطالي.

    وبين هذا وذاك، جاء باستوني ليردّ على اهتمام برشلونة، بإحراز هدف تعادل النيراتزوري، مستغلًا تمريرة ركنية، ليضع رأسية في الشباك.

    كل هذا جميل، ولكن يجب ألا نغفل نقطة هامة، أنه على الرغم من تواجده على الطرف الأيسر، إلا مهمة إيقاف دييجو موريرا، ارتكزت على كارلوس أوجستو، أحد أفضل لاعبي إنتر، الذي قدم أدوارًا عديدة، دفاعية وهجومية.

    النقطة الثانية، أن باستوني أظهر معاناة في تباطؤ رد فعله، خاصة مع الكرات العرضية من موريرا، وكذلك في اتخاذ قرار الارتقاء للدخول في مواجهة هوائية لإبعاد الكرة.

    قد يقدم باستوني حلولًا عند التقدم، فيما كان أوجستو يتولى مهمة التغطية مكانه، فإن تلك الهفوات ربما على برشلونة أن يحذر منها، إذا ما أراد أن يستفيد من كونه لاعبًا أعسر، لدعم المنظومة الكتالونية.

  • كلاهما مدافع للآخر..!

    وبالحديث عن جونسالو راموش، فإن الجدل لم يتوقف عند غيابه عن إثارة الخطورة أمام جوسيب مارتينيز، ولكن الأمر بلغ حد السخرية، بوصفه بأنه تحول لمدافع إنتر، بعد أن اصطدمت كرة لوكا مودريتش به، ليحرم النجم الأربعين من فرصة محققة لتهديد شباك النيراتزوري.

    ويبدو أن ما صنعه راموش، صار هدية يجب على إنتر أن يردّها، وهو ما تحقق بالفعل، بعد أن حاول نيكولو باريلا أن يهدد مرمى الحارس مايك ماينان، قبل أن تصطدم الكرة بجيد سبينس.

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  • ميلان يتنفس الصعداء .. سيناريو بولونيا

    كانت الهزيمة برباعية بولونيا بمثابة "الزلزال"، الذي هزّ قلوب مشجعي ميلان، وأدخلهم مباراة الديربي بقلق كبير، ورغم أن كتيبة روبن أموريم، تغلبت على مخاوفهم، بثلاثية حسمت مبكرًا، إلا أن مؤشر الروسونيري كان يقول إنه لا مانع من تكرار سيناريو بولونيا، ما لم نشهد تألقًا لافتًا من الحارس مايك ماينان، الذي قدم تصديات، منها ما يستحق أن يكون تصدي الموسم، كما فعل في الدقيقة 34، حينما أبعد تسديدة جيد سبينس برد فعل رائع.

    ظهرت الروسونيري، في الشوط الثاني خاصة، كان شعارها التماسك الدفاعي، تاركًا زمام السيطرة والضغط على لاعبي إنتر، وقد تقول إنه أمر طبيعي من الحفاظ على التقدم، ولكن مجريات اللقاء، كانت تقول إن كتيبة كيفو لو كانت كاملة العدد، بدون غياب النجم الأول لاوتارو مارتينيز، لكان محتملًا أن تتجه المباراة إلى منحنى آخر.

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