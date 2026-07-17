وكما أعلن النادي اليوم الجمعة، يجب سداد المبلغ المقترض بحلول أكتوبر 2036 بمعدل فائدة سنوي يبلغ 5,14 في المائة. وبذلك، سيبلغ إجمالي الديون المتعلقة بهذه السندات الواحدة حوالي 159 مليون يورو على مدى فترة الاستحقاق.
ديون جديدة.. برشلونة يقترض 105 ملايين يورو!
في سعيهم للحصول على الأموال التي هم في أمس الحاجة إليها، قام الكتالونيون في البداية بإصدار سندات بقيمة 105 ملايين يورو. ووفقًا لبيان النادي، تم العثور في غضون ساعتين فقط على «مجموعة مختارة من المستثمرين الأمريكيين» الذين اشتروا السندات بالشروط المذكورة – ومن بينهم شركات تأمين وصناديق استثمار وصناديق تقاعد. وبناءً على ذلك، تم تغطية العرض بنسبة تزيد عن 200 في المائة.
وأشاد النادي الكتالوني في البيان بهذه الخطوة. «إن نجاح هذه الصفقة يعزز ثقة الأسواق الدولية في استدامة مشروع نادي برشلونة، وكذلك في قدرة النادي على تنفيذ استراتيجيته المالية واستراتيجية النمو.»
- AFP/Josep Lago
كان ديون برشلونة تبلغ ما يقارب نصف مليار يورو
في الماضي، كان على برشلونة أن يحصل مرارًا وتكرارًا على أموال جديدة بالاقتراض من أجل إتمام صفقات انتقالات باهظة الثمن. ومؤخرًا، سخر الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونخ، أولي هونيس، قائلًا إن برشلونة «لا يملك أي أموال على الإطلاق» — ردًّا على التكهنات التي تشير إلى أن النادي الكتالوني قد يسعى للتعاقد مع مهاجم بايرن ميونخ هاري كين.
ولم يكن هونيس مخطئًا تمامًا في ذلك: ففي التقرير المالي السنوي للموسم 2024/25، بلغ إجمالي ديون برشلونة مبلغًا ضخمًا قدره 469 مليون يورو. ومع ذلك، تمكن النادي من خفض إجمالي ديونه.
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برشلونة لا يزال نشطًا في سوق الانتقالات على الرغم من ديونه
على الرغم من استمرار ارتفاع الالتزامات المالية، فإن البطل لديه طموحات كبيرة في سوق الانتقالات: فقد تم التعاقد بالفعل مع اللاعب الدولي الإنجليزي أنتوني جوردون من نادي نيوكاسل يونايتد مقابل حوالي 80 مليون يورو للموسم المقبل، وهو اللاعب الذي كان نادي بايرن ميونخ بقيادة هونيس يرغب في ضمه أيضًا.
كما لفت اللاعب الأرجنتيني الدولي خوليان ألفاريز انتباه المسؤولين في النادي بقيادة رئيسه جوان لابورتا. وقد ترددت مؤخرًا أنباء عن أن قيمة الصفقة تتراوح بين 130 و150 مليون يورو.
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