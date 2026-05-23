بقيمة تتجاوز 100 مليون يورو .. ليفربول يقترب من ضم بديل صلاح
ديوماندي الهدف
وفقًا لموقع "ذا أثليتيك"، برز اللاعب الدولي الإيفواري يان ديوماندي البالغ من العمر 19 عامًا كأحد أبرز أهداف ليفربول في سوق الانتقالات، وذلك بعد الموسم الاستثنائي الذي قدمه في ألمانيا مع لايبزيج، حيث سجل 13 هدفًا وصنع 10 تمريرات حاسمة.
ورصد مسؤولو أنفيلد هذا المهاجم عن كثب ليكون بديلاً مباشراً لمحمد صلاح الذي سيغادر النادي، والذي سيترك رحيله فراغاً كبيراً في الأطراف. ونتيجة لذلك، تمكن النادي من التوصل إلى موقف قوي مع اللاعب، على الرغم من أن لايبزيغ سيظل يطالب بمبلغ مالي ضخم يتجاوز 100 مليون يورو (87 مليون جنيه إسترليني) لبدء المفاوضات الرسمية مع النادي.
ديوماندي يتطرق إلى الشائعات المتعلقة بانتقاله
ورغم أن المهاجم الموهوب لا يزال بعيدًا تمامًا عن المفاوضات خارج الملعب التي يتولى ممثلوه إجراؤها، فقد أقر بأن ارتباط اسمه بأندية النخبة العالمية يمنحه دفعة معنوية هائلة على الصعيد المهني.
وفي معرض تعليقه على التكهنات الإعلامية المستمرة حول مستقبله على المدى الطويل في وقت سابق من هذا الشهر، قال ديوماندي: "تخيل أن الناس يقولون إنك ستذهب إلى تشيلسي أو ريال مدريد (كمثالين على الأندية الكبرى) للقيام بهذه المهمة... ستشعر بالسعادة والتحفيز للقيام بالمزيد. لا أفكر في الأمر كثيرًا لأن تركيزي ينصب على الملعب، ووظيفتي هي لعب كرة القدم، وهذا يغطي كل شيء، لكن رؤية الناس يتحدثون عني تمنحني الكثير من الحماس".
القيادة في أنفيلد تطالب بالديناميكية
لقد تعثر الإطار التكتيكي الذي يعتمده آرني سلوت مرارًا وتكرارًا هذا الموسم بسبب النقص الواضح في السرعة والقدرة على التخطيط في الأجنحة، مما جعل كودي جاكبو الجناح المخضرم الوحيد الآخر الذي يحظى بالثقة.
وقد أقنع هذا النقص في القدرة على اختراق الدفاعات المنخفضة قسم التعاقدات بمتابعة ديوماندي، الذي سجل مؤخرًا خامس أسرع سرعة في سباق السرعة في الدوري الألماني. ويُنظر إلى أسلوبه المباشر وقدرته على استخدام القدمين من قبل صانعي القرار على أنه تحديث هيكلي ضروري، خاصة بعد أن التزم ليفربول باستثمار 450 مليون جنيه إسترليني في تشكيلة الفريق خلال الـ 12 شهرًا الماضية.
دوري أبطال أوروبا الفيصل
وتعتمد قدرة ليفربول على إتمام الشروط الشخصية بشكل كبير على ما إذا كان فريق سلوت سيتمكن من ضمان تأهله إلى دوري أبطال أوروبا خلال الجولة الأخيرة الحاسمة من الدوري المحلي.
الفشل في الوصول إلى المسابقة الأوروبية الكبرى سيضعف بشكل كبير من نفوذه في مواجهة الأندية المنافسة، ولا سيما باريس سان جيرمان الذي يتابع عن كثب تطورات السوق. وفي الوقت نفسه، سيتوجه ديوماندي قريبًا إلى أمريكا الشمالية للمشاركة في كأس العالم بعد أن تم اختياره ضمن تشكيلة إميرس فاي للمشاركة في النهائيات المقبلة مع كوت ديفوار.