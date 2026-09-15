AFP
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ديمبيلي يشتعل غضبًا.. تصريحات مبابي حول الكرة الذهبية تثير مخاوف الخيانة وتقسّم فرنسا!
تصريحات مبابي تثير الغضب
ازداد التوتر داخل صفوف منتخب فرنسا بشكل متصاعد عقب تبادل التصريحات مؤخرًا بين النجمين. فقد ادّعى مبابي أنه "كان دائمًا يُعتبر المختار"، وألمح إلى أن زميله خاض "مسيرة مختلفة" بسبب الإصابات.
وقد استدعى ذلك ردًا سريعًا من ديمبيلي بعد فوز باريس سان جيرمان على بريست بنتيجة 1-0 يوم الأحد، حيث ردّ قائلًا: "لم أكن المختار قط، لقد عملت بجدّ وكوفئت بعام رائع مع باريس".
وبحسب صحيفة ليكيب، فإن هذه التصريحات تحديدًا كانت نقطة الانهيار بالنسبة إلى ديمبيلي، الذي اختار دائمًا التزام الصمت علنًا رغم انزعاجه من عدة تصريحات أطلقها قائده على مدار السنوات الأخيرة.
- Getty Images Sport
ديمبيلي يشعر بالخيانة من القائد
أوضح اللاعب السابق والمحلل جيروم روتين أن ديمبيليه منزعج للغاية من الوضع، إذ يعتبر التصريحات الأخيرة إهانة مباشرة له. وينبع هذا الاستياء من أن مبابي يبدو أنه يستخف بزملائه في المنتخب.
وكشف روتين عن حجم الغضب عبر RMC Sport، قائلاً: "لقد تقبّل ديمبيلي الأمر بشكل سيئ للغاية، هذا أمر مؤكد، فهو غاضب جداً من كيليان مبابي. إنه بالنسبة له نوع من الخيانة. الكلمات قوية لكن هكذا تماماً يتعامل مع الأمر". كما أشارت L'Equipe إلى أن مبابي فوجئ تماماً بردة الفعل.
يتشكل معسكران داخل غرفة الملابس
ولا يقتصر الاستياء على ديمبيلي، إذ أفادت التقارير بأن عدة لاعبين في المنتخب الوطني فقدوا صبرهم تجاه قائدهم. فالوحدة التي كانت تميّز الفريق سابقًا باتت تتصدّع الآن وتنقسم إلى ولاءات متفرقة. ويشعر اللاعبون بالحيرة والاغتراب بسبب الحملة الإعلامية المستمرة حول الجائزة الفردية.
وتسليطًا للضوء على هذا الانقسام الخطير، أضاف روتان: "قيل لي إن هناك الكثير من اللاعبين في المنتخب الفرنسي لا يفهمون، مرة أخرى، كل تصريحاته، وهم أقرب إلى فريق ديمبيلي منهم إلى فريق مبابي، ومع ذلك فهو المنتخب نفسه، لكن يبدو أن هناك فريقين الآن."
- AFP
زيدان يواجه اختباره الأول الحاسم
ومع تقارير تشير إلى أن الثنائي لم يتحدثا منذ الحادثة، يواجه زين الدين زيدان أجواءً متوترة وهو يعلن قائمته الأولى يوم الجمعة. وعندما يصل مبابي وديمبيلي إلى كليرفونتين استعدادًا للتوقف الدولي المقبل، سيكون على المدرب الجديد أن يمهّد الطريق لمحادثات سلام حاسمة من أجل إعادة الانسجام.
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