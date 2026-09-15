ديمبيلي يشتعل غضبًا.. تصريحات مبابي حول الكرة الذهبية تثير مخاوف الخيانة وتقسّم فرنسا!

ازداد التوتر داخل صفوف منتخب فرنسا بشكل متصاعد عقب تبادل التصريحات مؤخرًا بين النجمين. فقد ادّعى مبابي أنه "كان دائمًا يُعتبر المختار"، وألمح إلى أن زميله خاض "مسيرة مختلفة" بسبب الإصابات.

وقد استدعى ذلك ردًا سريعًا من ديمبيلي بعد فوز باريس سان جيرمان على بريست بنتيجة 1-0 يوم الأحد، حيث ردّ قائلًا: "لم أكن المختار قط، لقد عملت بجدّ وكوفئت بعام رائع مع باريس".

وبحسب صحيفة ليكيب، فإن هذه التصريحات تحديدًا كانت نقطة الانهيار بالنسبة إلى ديمبيلي، الذي اختار دائمًا التزام الصمت علنًا رغم انزعاجه من عدة تصريحات أطلقها قائده على مدار السنوات الأخيرة.