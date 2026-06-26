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علي رفعت

ديمبيلي وهالاند ومبابي في مواجهة النرويج وفرنسا.. أحدهم لا يبالي والآخر يكذب والثالث حقق أكثر مما تمنى!

فقرات ومقالات
النرويج ضد فرنسا
النرويج
فرنسا
كأس العالم
عثمان ديمبيلي
كيليان مبابي
إرلينج هالاند

بين هدوء تام ورغبة خفية وتألق غير متوقع، تلخصت حكاية ثلاثة من أبرز نجوم كرة القدم في العالم.

في وقت اختار فيه النرويجي إيرلينج هالاند التراجع إلى مقاعد البدلاء والتركيز على قادم المواعيد، كان الفرنسي كيليان مبابي يحارب داخل الملعب لإثبات أفضليته الفردية عكس كل ما قاله قبل اللقاء، بينما نجح مواطنه عثمان ديمبيلي في خطف الأضواء من الجميع وتقديم مباراة العمر ليتجاوز بها كل التوقعات.

حديثنا هنا عن مواجهة النرويج وفرنسا حيث فاز فرنسا برباعية مقابل هدف، والتي شهدت تباينًا واضحًا بين مشاركة الثلاثي الذي تحدثنا عنه، دعونا نغوص أكثر في تفاصيلها فيما يلي:



  • FBL-WC-2026-MATCH61-NOR-FRAAFP

    إيرلينج هالاند.. الواقعية والهدوء من أجل مصلحة الفريق

    بينما كانت الجماهير تنتظر مواجهة مباشرة وتاريخية بين إيرلينج هالاند وكيليان مبابي، فجر مدرب النرويج ستوله سولباكن مفاجأة كبيرة بإجراء عشرة تغييرات كاملة على التشكيلة الأساسية، وترك قائده مارتن أوديجارد وهدافه هالاند على مقاعد البدلاء.

    استند هذا القرار الجريء إلى أسلوب علمي صارم لإراحة اللاعبين وتوزيع المجهود، مبررًا ذلك بأن إرهاق النجوم في معركة بدنية متعبة ضد دفاع فرنسي قوي يعد مخاطرة غير مطلوبة، خاصة لمنتخب يعود للأدوار الإقصائية لأول مرة منذ عام 1998 ولا يملك بدلاء بنفس قوة منتخبات مثل البرازيل أو فرنسا. 

    المثير للاهتمام هو الموافقة التامة التي أظهرها هالاند لمدربه، فعلى الرغم من معدله التهديفي الكبير ومنافسته القوية على الحذاء الذهبي، تخلى النجم النرويجي عن رغبته الفردية تمامًا. 

    لقد عبر بوضوح عن عدم اهتمامه بهذه المباراة تحديدًا حين قال للإعلام: "لا أهتم كثيرًا بها والفرنسيين قد يفوزون باللقاء وبالبطولة بأكملها"، كما كان نشطًا على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر المقاطع المختلفة على سناب شات كأنه في عطلة ما.

    هذا الموقف لم يكن استسلامًا، بل أظهر تفضيل مصلحة الفريق وحفاظًا على طاقته البدنية استعدادًا للمباريات الإقصائية القادمة.

    وقد أثبتت التشكيلة البديلة نجاحها جزئيًا حين سجل تيلو آسجارد هدفًا رائعًا لمنتخب بلاده بعد مرورة بذكاء من المدافع أوباميكانو وحصولهم على ركلة جزاء في بداية الشوط الثاني.

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  • Norway v France: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    كيليان مبابي.. رغبة قوية تكذب التصريحات الهادئة


    على العكس تمامًا من واقعية النرويج، دخل المنتخب الفرنسي أرض الملعب برغبة واضحة في السيطرة المطلقة.

    ورغم غياب المدرب ديدييه ديشان لظروف خاصة وتولي مساعده جاي ستيفان المسؤولية، بدأت فرنسا اللقاء بقوة هجومية ضاربة ضمت مبابي وديمبيلي ومايكل أوليسي وديزيري دوي للحفاظ على أسلوب اللعب. 

    قبل اللقاء بأيام، حاول مبابي تخفيف الضغوط بتصريحات هادئة ادعى فيها عدم اهتمامه بالأرقام الفردية أو بما يفعله ليونيل ميسي قائلًا إن هدفه الوحيد هو الفوز بالكأس وأن ميسي هو أفضل لاعب بأي حال من الأحوال.

    لكن أفعاله داخل الملعب كذبت كل كلمة قالها، فبعد مرور 22 ثانية فقط من بداية اللقاء، انطلق مبابي بسرعة كبيرة واخترق الدفاع وسدد كرة قوية ضربت العارضة وكادت أن تكون ثالث أسرع هدف في تاريخ المونديال.

    إصراره على اللعب أساسيًا ضد تشكيلة نرويجية احتياطية كشف عن رغبته الكبيرة في زيادة أهدافه لتقليل الفارق التاريخي مع ليونيل ميسي، الذي وصل لهدفه الـ 18 مبتعدًا عن مبابي بهدفين فقط، لقد ظهرت في كل تحركاته الرغبة الكبيرة في تحقيق المجد الشخصي، رغم أنه لم يتأخر في خدمة الفريق بتقديم عدة تمريرات خطيرة.


  • dembele(C)Getty Images

    عثمان ديمبيلي.. تفوق على التوقعات وخطف الأضواء

    مع التركيز الكبير على مبابي والغياب المفاجئ لهالاند، كان عثمان ديمبيلي لسنوات معروفًا بأنه جناح مهاري ينقصه إنهاء الهجمات بشكل جيد، خصوصًا وأنه لعب 19 مباراة سابقة في البطولات الكبرى دون تسجيل أي هدف قبل أن يكسر هذا الحظ السيئ في مباراة العراق.

    لكنه في هذا اللقاء، وخلال 32 دقيقة مثيرة من الشوط الأول، تحول من لاعب عادي إلى النجم الأول للمباراة، فقدم ديمبيلي أداء مذهلًا كجناح هجومي، متفوقًا على كل التوقعات. 

    بدأ التألق في الدقيقة السابعة باختراق سريع وتسديدة قوية بالقدم اليمنى هزت شباك الخصم، وفي الدقيقة العشرين، أظهر مهارته الكبيرة في اللعب بالقدمين معًا بتسديدة مقوسة رائعة بقدمه اليسرى. 

    ثم أكمل تألقه بهدف ثالث في الدقيقة الـ 32، محققًا هاتريك فاجئ الجميع وأربك حسابات المنافس، وهذا الأداء الكبير الذي قربه من الكمال وجعله ينافس على لقب الهداف بأربعة أهداف، أنهى عمليًا فكرة فرض رقابة مزدوجة على مبابي وحده، وأعطى فرنسا حلولًا هجومية متنوعة وقاتلة.


  • Ousmane Dembele France 2026Getty Images

    بيت القصيد


    قدمت هذه المباراة درسًا واضحًا في أساليب كرة القدم الحديثة، فبين هدوء هالاند الذكي الذي وفر طاقته للمباريات الحاسمة، ورغبة مبابي الكبيرة التي خالفت أقواله بحثًا عن الأرقام القياسية، ظهر ديمبيلي ليثبت أن كرة القدم لا تزال تكافئ من يعمل بجد واجتهاد دون كلام كثير، ليعيد صياغة حسابات البطولة بمفرده بفضل أدائه الرائع.