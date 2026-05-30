عاشت الجماهير الفرنسية لحظات من الرعب بعد خروج نجم باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي مصاباً في مواجهة آرسنال بنهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن ينهي اللاعب حالة الجدل ويؤكد جاهزيته لخوض غمار المونديال المرتقب.
بعدما غادر نهائي دوري الأبطال مصابًا.. ديمبيلي يبدد مخاوف الغياب عن كأس العالم
تتويج باريسي وأداء استثنائي
نجح باريس سان جيرمان في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي بعد مباراة ماراثونية أمام آرسنال الإنجليزي. انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله، قبل أن يحسم الفريق الباريسي اللقب بركلات الترجيح بنتيجة (4-3).
خلال المواجهة، قدم عثمان ديمبيلي أداءً رائعاً، حيث سجل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة الخامسة والستين من ركلة جزاء، وساهم بشكل فعال في بناء الهجمات. ورغم هذا الأداء المميز، انتهت مشاركة الجناح الفرنسي بمشهد مقلق عندما سقط على أرض الملعب وغادر المواجهة في الدقيقة التاسعة والثمانين، تاركاً مكانه لزميله جونسالو راموش.
لحظات رعب ومخاوف الغياب
أثار مشهد خروج ديمبيلي المتأخر حالة من الذعر الشديد بين الجماهير الباريسية وعشاق المنتخب الفرنسي، خاصة بعد أن أشار اللاعب بيده إلى دكة البدلاء طالباً التبديل الفوري. ووفقاً لما ذكرته شبكة "RMC Sport"، فإن اللاعب كان يعاني من انزعاج واضح، مما أدى إلى انتشار تكهنات حول احتمالية تعرضه لتمزق عضلي قد يبعده عن الملاعب لعدة أسابيع.
هذا السيناريو المخيف كان يعني حرمان اللاعب من المشاركة في الحدث العالمي الأهم، خاصة أن انطلاق المنافسات الدولية لا يفصلنا عنه سوى أيام معدودة، مما جعل الجميع يحبس أنفاسه في انتظار التشخيص النهائي لحالته.
ديمبيلي ينهي الجدل
سرعان ما تبددت سحب القلق بعد نهاية المباراة، حيث تدخل اللاعب بنفسه لتهدئة الأوضاع ونفي الشائعات المتعلقة بخطورة إصابته. وفي تصريحات تلفزيونية نقلتها قناة "Canal+"، أكد ديمبيلي أن ما حدث لم يكن سوى إرهاق بدني شديد. وقال اللاعب في تصريحه: "أمر استثنائي، إنها أمسية عظيمة. لقد عملنا بجد هذا الموسم لتحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي. إنه شيء رائع، وسنستمتع بهذه اللحظة. لقد كان الأمر صعباً، الموسم بأكمله كان صعباً، واضطررنا للتعامل مع الكثير من الأمور. ولكن في النهاية، توجنا مجدداً بلقب دوري أبطال أوروبا ونحن جميعاً سعداء. في الدقائق الأخيرة، كان مجرد شد عضلي! في الدقيقة الثمانين كان الوضع مرهقاً ومحتدماً. أعتقد أن الجميع عانوا من الشد العضلي في النهاية!".
استعدادات المونديال المرتقبة
بعد تبدد المخاوف الطبية، يتجه تركيز الجناح الموهوب الآن نحو المحفل العالمي. سينضم اللاعب قريباً لمعسكر المنتخب الفرنسي الذي سيخوض وديتين أمام كوت ديفوار في الرابع من يونيو وأيرلندا الشمالية في الثامن من نفس الشهر. ستكون هذه المباريات بمثابة تجهيز أخير قبل انطلاق مشوار كأس العالم الرسمي بمواجهة السنغال في السادس عشر من يونيو، ليؤكد جاهزيته لقيادة طموحات الديوك.