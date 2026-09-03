ديماركو عن تجديد عقده مع إنتر وانتقاله إلى برشلونة : تعرفون تاريخي ولم نتحدث حتى الآن!

تحدث فيديريكو ديماركو، الظهير الأيسر لإنتر، إلى ميكروفونات شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية وتطرق إلى العديد من الأمور التي تخص ناديه واهتمام برشلونة بالتعاقد معه.

وقال نجم إنتر:"من أين وُلد الموسم الماضي؟ لقد بدأ كل شيء من الخسارة في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان. انطلق العمل على الفور، انغلقنا جميعًا معًا، وعملنا في اتجاه واحد لمحاولة الانطلاق من جديد وتقديم أداء أفضل من الموسم السابق. أعتقد أننا قدمنا موسمًا رائعًا، محققين ثنائية لا تُصدّق لم يكن أحد يتوقعها في بداية الموسم. على الصعيد الشخصي كان موسمًا مذهلًا بين الأهداف والتمريرات الحاسمة".



