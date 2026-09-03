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FC Internazionale v AC Monza - Serie A 2026/27Getty Images Sport
علي سمير

ترجمه

ديماركو عن تجديد عقده مع إنتر وانتقاله إلى برشلونة : تعرفون تاريخي ولم نتحدث حتى الآن!

إنتر
فيديريكو ديماركو
الدوري الإيطالي

إشارة مهمة من اللاعب لأبطال الدوري الإيطالي

تحدث فيديريكو ديماركو، الظهير الأيسر لإنتر، إلى ميكروفونات شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية وتطرق إلى العديد من الأمور التي تخص ناديه واهتمام برشلونة بالتعاقد معه.

وقال نجم إنتر:"من أين وُلد الموسم الماضي؟ لقد بدأ كل شيء من الخسارة في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان. انطلق العمل على الفور، انغلقنا جميعًا معًا، وعملنا في اتجاه واحد لمحاولة الانطلاق من جديد وتقديم أداء أفضل من الموسم السابق. أعتقد أننا قدمنا موسمًا رائعًا، محققين ثنائية لا تُصدّق لم يكن أحد يتوقعها في بداية الموسم. على الصعيد الشخصي كان موسمًا مذهلًا بين الأهداف والتمريرات الحاسمة".

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  • برشلونة يراقبه.. والتجديد

    وقال ديماركو عن ارتباطه بالانتقال إلى برشلونة:"دائمًا ما يكون من دواعي سروري أن يُربط اسمي بهذه الأندية الكبيرة. تعرفون تاريخي مع إنتر، أنا هنا منذ سنوات عديدة، ولقد نشأت هنا. أما بخصوص التجديد، فحتى الآن لم نتحدث عنه بعد".

    وأضاف:" كنت آمل أن يحدث ذلك، نظرًا لكيفية انتهاء الموسم الماضي، لكن ستكون هناك فرصة للحديث عنه قريبًا".

    وأما عن المواجهة القادمة أمام نابولي:"فريق قوي، وقد حلّ في المركز الثاني العام الماضي. إنه منافس لم نتمكن من التغلب عليه منذ عدة مباريات: علينا أن نحاول النزول إلى أرض الملعب والعودة بالنقاط الثلاث، فهي بالغة الأهمية".

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  • وداع أوسيليو

    وعن رحيل المدير الرياضي لإنتر بييرو أوسيليو:"بصراحة لم أكن أتوقع ذلك، قرأت الأمر في الصحف هذا الصباح بعد التدريب. إنه شخص أرتبط به وأحبه، وقد قدّم الكثير للإنتر، وحققنا الكثير معًا. أحرص على أن أعانقه وأتمنى له التوفيق في المستقبل".

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