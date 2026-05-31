أشاد أليساندرو ديل بييرو، الذي كان حاضراً في بودابست لصالح قناة "سكاي" لتغطية نهائي دوري أبطال أوروبا الذي فاز فيه باريس سان جيرمان بركلات الترجيح على آرسنال، بنجم باريس سان جيرمان خفيتشا كفاراتسخيليا قائلاً: "لولا وجود كأس العالم، لكان كفاراتسخيليا بالتأكيد الفائز بالكرة الذهبية، ففي دوري أبطال أوروبا هذا العام لم يكن هناك لاعب مثله في ما يتعلق بالأهداف والتمريرات الحاسمة والحضور على أرض الملعب".
ديل بييرو يرشح نجم باريس سان جيرمان للكرة الذهبية ويتوقع خسارته لها بسبب كأس العالم!
عيب آرسنال الوحيد بحسب ديل بييرو
وقال قائد يوفنتوس السابق: "آرسنال؟ لقد قدم موسمًا استثنائيًا، رغم أنه كان في رأيي متساهلًا بعض الشيء الليلة بعد أن تقدم في النتيجة. لكن هذا هو العيب الوحيد في موسم استثنائي، ولنتذكر أن الدوري الإنجليزي الممتاز هو دوري صعب للغاية، يتطلب منك الكثير".