Goal.com
مباشرالتذاكر
Deco Jesse Bisiwu Vitor Roque Barcelona Goal OnlyGoal AR
أحمد فرهود

الصفقات تتوالى.. ولكن: رهانات ديكو في برشلونة بين "سقوط مشروع رونالدو الصغير وحلم عثمان ديمبيلي الجديد"

فقرات ومقالات
برشلونة
جوان جارسيا
فيتور روكي
J. Bisiwu
روني بردغجي
ميكاييل فاي
الدوري الإسباني

الحياة ليست سهلة على ديكو في برشلونة..

"الصفقات المغمورة أولًا"!.. هكذا هو شعار البرتغالي ديكو، منذ تعاقد معه العملاق الكتالوني برشلونة؛ للعمل كـ"إداري" داخل هذا الكيان الرياضي الكبير، بعد سنوات المجد كـ"لاعب" في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

ديكو عاد إلى برشلونة كـ"إداري"، في يونيو 2023؛ حيث عمل مساعدًا لماتيو أليماني في البداية، قبل أن يصبح المدير الرياضي للنادي في أغسطس من نفس العام.

ومنذ ذلك الوقت؛ راهن ديكو على ضم العديد من "الصفقات المغمورة"، أو ما يُمكن اعتبارها مشاريع نجوم كبار في عالم الساحرة المستديرة.

وأساسًا.. هذه الصفقات وجدها المدير الرياضي البرتغالي، فرصة كبيرة للمستقبل؛ سواء لخدمة الفريق الأول فنيًا، أو للاستثمار ماليًا.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز 5 رهانات لديكو منذ عودته إلى برشلونة كـ"إداري"، في صيف عام 2023 وحتى يومنا هذا..

  • FC Barcelona v UD Las Palmas - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    1/ ميكائيل فاي.. قطعة دفاعية نادرة

    أول رهان للبرتغالي ديكو، كـ"إداري" داخل العملاق الكتالوني برشلونة؛ كان المدافع السنغالي ميكائيل فاي، الذي تم التعاقد معه من نادي كوستسيا زغرب الكرواتي صيف 2023.

    ديكو الذي كان يعمل وقتها مساعدًا للمدير الرياضي ماتيو أليماني، راهن على فاي الذي كان يبلغ من العمر 19 سنة وقتها؛ لمجموعة من الأسباب المهمة، هي:

    * أولًا: قيمة الصفقة التي لم تتجاوز الـ1.5 مليون يورو.

    * ثانيًا: مدافع أعسر نادر في سوق الانتقالات.

    * ثالثًا: قوة بدنية وسرعة تسمح له بالدفاع في المساحات الواسعة.

    * رابعًا: شخصية قيادية رغم صغر سنه.

    وبالفعل.. تم التعاقد مع فاي، مع تسجيله في قائمة "الرديف"؛ على أن يتدرب مع الفريق الأول لكرة القدم، ويحصل على بعض الدقائق في المباريات.

    لكن المفاجأة هي أن الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الأول لكرة القدم آنذاك، لم يقتنع بإمكانات هذا المدافع السنغالي الشاب؛ حيث قام بتهميشه بشكلٍ كبير للغاية، سواء في اللعب أو التدريبات.

    وبعد إقالة تشافي صيف عام 2024، كان ديكو يأمل أن ينجح رهانه؛ وذلك باعتماد المدير الفني الألماني الجديد هانزي فليك، على اللاعب.

    والحقيقة أن فليك أراد رؤية فاي عن كثب، في التدريبات والمباريات الودية؛ إلا أنه نظرًا للصعوبات المالية التي كان يُعاني منها برشلونة مع وصول عرض مغرٍ للتعاقد مع اللاعب، فقد تم اتخاذ قرار بيعه بشكلٍ رسمي.

    نعم.. العملاق الكتالوني باع فاي صيف 2024، إلى نادي ستاد رين الفرنسي، مقابل مبلغ 10.3 مليون يورو؛ وهو ما جعل هذا اللاعب بمثابة الاستثمار المالي الجيد، بعد فشل الاستفادة منه فنيًا.

    • إعلان
  • Cadiz CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    2/ فيتور روكي.. مشروع رونالدو جديد

    منذ أن أصبح البرتغالي ديكو مديرًا رياضيًا للعملاق الكتالوني برشلونة، في أغسطس من عام 2023؛ وضع لاعبًا برازيليًا كـ"هدف رئيس"، لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

    هذا اللاعب لم يكن إلا المهاجم الشاب فيتور روكي؛ الذي رأى ديكو أنه قد يصبح "مشروع الظاهرة رونالدو الجديد"، للأسباب التالية:

    * أولًا: القدرة على إنهاء الهجمات بكلتا القدمين.

    * ثانيًا: الشراسة الكبيرة أمام مرمى المنافسين.

    * ثالثًا: القوة البدنية والانطلاقات السريعة.

    وحقق ديكو حلمه، بالاتفاق مع نادي أتلتيكو بارانينسي البرازيلي، للتعاقد مع روكي مقابل 30 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت أخرى؛ على أن ينضم إلى صفوف فريق برشلونة الأول لكرة القدم، صيف عام 2024.

    وكانت خطة ديكو، تتمثّل في حضور روكي المعسكر الإعدادي لبرشلونة منذ بدايته؛ ثم التعلُّم من النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في موسم 2024-2025، ليصبح المهاجم الرئيس في العام الرياضي التالي.

    لكن هذه الخطة تغيّرت؛ حيث تم استعجال انضمام روكي إلى برشلونة في يناير 2024 - بدلًا من صيف نفس العام -، وذلك بسبب النقص العددي في خط المقدمة.

    هُنا.. لم يحضر المهاجم البرازيلي فترة التحضيرات، ووجد نفسه مضطرًا لإثبات نفسه في منتصف موسم عصيب للغاية؛ ليفشل مع المدير الفني الإسباني تشافي هيرنانديز، الذي كان يقود الفريق وقتها.

    حتى عندما استلم المدير الفني الألماني هانزي فليك المهمة، صيف عام 2024، كان لديه الكثير من التحفظُات على روكي؛ ليجد ديكو نفسه مضطرًا لإرسال اللاعب "إعارة" إلى نادي ريال بيتيس الإسباني، في يناير 2025.

    وفي صيف عام 2025؛ قام برشلونة ببيع فيتور روكي نهائيًا إلى نادي بالميراس البرازيلي مقابل 25 مليون يورو، ليعوض جزءًا كبيرًا للغاية من قيمة الصفقة.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-CELTA DE VIGOAFP

    3/ روني بردغجي.. بديل لامين يامال

    على غرار المدافع السنغالي ميكائيل فاي؛ وجد المدير الرياضي البرتغالي ديكو أن التعاقد مع النجم السويدي روني بردغجي، فرصة قد تخدم العملاق الكتالوني برشلونة مستقبلًا.

    ديكو كان يرى أن بردغجي، جناح يمتلك إمكانات فنية كبيرة للغاية؛ سواء في المراوغات وصناعة الفرص، أو تسجيل الأهداف نفسها.

    والتحفُظ الوحيد؛ كان الخوف من تأثُر بردغجي من إصابة "الرباط الصليبي"، التي تعرض لها مع نادي كوبنهاجن الدنماركي في مايو 2024.

    ورغم ذلك؛ قرر المدير الفني البرتغالي أخذ المغامرة والتعاقد مع بردغجي صيف 2025، خاصة أن الصفقة لم تكلف برشلونة سوى 2.5 مليون يورو.

    أي أن المدير الرياضي البرتغالي، لم يرد تضييع فرصة بردغجي؛ وذلك لمجموعة من الأسباب المهمة، على النحو التالي:

    * أولًا: إذا استعاد اللاعب أفضل نسخة منه؛ سيكون بديلًا "مهمًا" للجوهرة الإسبانية لامين يامال.

    * ثانيًا: حال لم يستعد اللاعب أفضل إمكاناته؛ فمن الممكن تسويقه مع سنه الصغير "20 عامًا".

    وفي موسمه الأول مع برشلونة "2025-2026"، ظهر النجم السويدي بمستوى جيد على فترات مُتباعدة؛ ولكنه لم يتألق بصفةٍ عامة، خاصة أثناء فترة إصابة يامال.

    وبالتالي.. الحديث الآن يدور في برشلونة؛ بشأن خروج بردغجي إعارة في صيف العام الحالي، أو بيعه مع وضع بند أحقية إعادة الشراء مجددًا.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • Joan GarciaGetty

    4/ جوان جارسيا.. الرهان الأكثر نجاحًا

    الحارس الإسباني جوان جارسيا لم يكن "صفقة مغمورة"، وليس صغيرًا في السن كثيرًا مثل الأسماء - سالفة الذكر -؛ ولكنه يستحق أن يدخل ضمن رهانات البرتغالي ديكو، المدير الرياضي للعملاق الكتالوني برشلونة.

    ويُعتبر ديكو من أكثر الأشخاص داخل برشلونة، الذين رغبوا في تدعيم مركز حراسة المرمى؛ خاصة في ظل إصابات الألماني مارك أندريه تير شتيجن المتكررة، وانخفاض مستواه.

    إلا أن المشكلة ظلت في الأزمة الاقتصادية، التي كان يُعيشها العملاق الكتالوني؛ والتي منعته من استثمار مبلغًا ماليًا ضخمًا، في مركز حراسة المرمى.

    وقتها ولحسن الحظ، ظهرت فرصة لا تعوض في الميركاتو الصيفي لعام 2025؛ وهي رغبة جارسيا في خوض تجربة جديدة، مع شرط جزائي في عقده مع نادي إسبانيول بقيمة 25 مليون يورو فقط.

    هُنا.. أصر ديكو على جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، بضرورة دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد جارسيا مع إسبانيول؛ للأسباب التالية:

    * أولًا: جارسيا صغير في السن، وقادر على أن يصبح أحد أفضل حراس العالم.

    * ثانيًا: برشلونة لن يجد حارسًا بموهبة جارسيا، مقابل مبلغ 25 مليون يورو فقط.

    * ثالثًا: لن يحتاج برشلونة للتفاوض مع "الجار العدو" إسبانيول؛ بل دفع الشرط الجزائي.

    ولم يكن أمام ديكو بعد إقناع لابورتا، سوى الجلوس مع جارسيا وإقناعه بمشروع برشلونة؛ ليصبح هذا الحارس الرهان الأكثر نجاحًا للمدير الرياضي البرتغالي - حتى الآن -، بعد الموسم المبهر الذي قدّمه في 2025-2026.

  • SOCCER CPL D7 CLUB NXT VS LOMMELAFP

    5/ جيسي بيسيو

    يوم 31 يوليو 2026.. تعاقد العملاق الكتالوني برشلونة، مع الموهبة البلجيكية جيسي بيسيو؛ قادمًا من النادي المحلي كلوب بروج، بشكلٍ رسمي.

    هذه الصفقة كلفت خزينة برشلونة، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ8.5 مليون يورو؛ حيث يُعد اللاعب رهانًا شخصيًا للبرتغالي ديكو، المدير الرياضي للنادي الكتالوني.

    وحسب الإعلامية إيناس مارتي، قام ديكو بالسفر إلى بلجيكا أكثر من مرة، مع متابعة بيسيو لأشهر عديدة؛ حيث أُعجب بقدراته الفنية الكبيرة، التي تشبه النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي.

    ويأمل البرشلونيون أن يكون بيسيو؛ هو نسخة ديمبيلي الحاصل على أفضل لاعب في العالم 2025، وليس الذي لعب مع الفريق الأول من 2017 إلى 2023.

    وبصفةٍ عامة.. يمتلك هذا النجم البلجيكي البالغ من العمر 18 سنة، والذي يجيد اللعب في الجناح الأيسر، إمكانات فنية أكثر من رائعة؛ مع متوسط "8 مراوغات ناجحة" تقريبًا، في المباراة الواحدة.

    وإذا أثبت هذا الموهوب، الذي يعد آخر رهانات ديكو - حتى وقتنا هذا -، نفسه داخل الفريق البرشلوني؛ فإن العملاق الكتالوني سيمتلك جناحين من العيار الثقيل، هما الإسباني لامين يامال والبليجيكي جيسي بيسيو.

    ومن المقرر أن يتم تسجيل بيسيو مع "رديف" برشلونة؛ على أن يتدرب ويحصل على دقائق بقميص الفريق الأول، الذي يقوده المدير الفني الألماني هانزي فليك.

    وليس أمامنا الآن سوى الانتظار؛ لرؤية ما يخفيه القدر لمستقبل بيسيو مع برشلونة، سواء بالنجاح أو الفشل.

وديات الأندية
برمنجهام سيتي crest
برمنجهام سيتي
BIR
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة