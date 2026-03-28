ديكلان رايس وبوكايو ساكا ونوني مادويكي يغادرون تشكيلة إنجلترا، وتوماس توخيل "قلق" بشأن نجم أرسنال المصاب قبل مواجهة اليابان

في حين أن غياب رايس وساكا يأتي كإجراء احترازي، فإن القلق أكبر بشأن نوني مادويكي بعد أن سقط بشدة على ركبته اليسرى خلال المباراة التي انتهت بالتعادل مع أوروغواي. اضطر اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا إلى الخروج في الدقيقة 37 بعد تدخل قوي من رودريغو أغيري، وشوهد لاحقًا وهو يغادر الملعب وساقه في دعامة واقية. يمثل هذا ضربة كبيرة للاعب الذي كان يتطلع إلى ترسيخ مكانه في خطط توخيل.

وقال توخيل عن جناح أرسنال: "أنا قلق بالطبع، لأنني أعتقد أنه كان لاعباً فارقاً". "لقد بدأ بشكل جيد، وكان مليئًا بالطاقة، وكان جاهزًا للعب. أنا حزين جدًا ومستاء، وآمل ألا تكون الإصابة خطيرة. وأعتقد أنه في مواجهة فريق مثل أوروغواي، الذي يعتمد على المواجهات الفردية لعزل اللاعبين، فإنه يفتح المساحات وكان من الممكن أن يكون لاعبًا رئيسيًا لنا، وهو كذلك بالفعل".