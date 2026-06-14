"ديكتاتورية فيفا" .. جاري نيفيل يهاجم الاتحاد الدولي بسبب ركلة الجزاء المثيرة للجدل ضد قطر

اندلع الجدل في الدقيقة الرابعة عشرة من مباراة المجموعة ب، عندما تعرض لاعب خط وسط سويسرا ريمو فرويلر لعرقلة من حارس مرمى قطر محمود أبو ندى.

ورغم أن المخالفة بدت واضحة تمامًا، إلا أن الإعادة التلفزيونية أظهرت أن فرويلر كان قد انحرف إلى وضع تسلل قبل حدوث التلامس. وعلى الرغم من وجود تقنية شبه آلية، لم يتم بث الرسم البياني الرسمي الذي يؤكد القرار للمشاهدين أو عرضه على شاشات الملعب.

وأعرب جاري نيفيل، الذي يعمل محللاً في قناة ITV، عن عدم تصديقه لعدم وجود تواصل. قال نيفيل: "نحن جميعًا نعتقد ذلك هنا، وسيعتقد الجميع ذلك في منازلهم، الفيفا هي الجهة المذيعة المضيفة، ولديها دليل على القرار التلقائي الذي يمكنها أن تعرضه علينا، فلماذا لا تعرضه علينا؟ لقد فعلوا ذلك في البطولة السابقة. المشجعون لا يثقون بالفيفا والتكنولوجيا منذ البداية. هناك علامة استفهام كبيرة حول ذلك، لأن ذلك تسلل في نظري، إلى أن يثبتوا لي العكس".



