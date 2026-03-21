أبدى مويس سعادته البالغة بأداء فريقه الذي سحق تشيلسي على ملعب «هيل ديكنسون». ويحتل «التوفيز» الآن المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويطمحون إلى الصعود في الترتيب؛ حيث يتأخرون حالياً بخمس نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع، وبثلاث نقاط فقط عن ليفربول صاحب المركز الخامس.

وقال مويس للصحفيين: "أعتقد أن هذا كان أفضل أداء لنا منذ الدقيقة الأولى. أعتقد أننا قمنا بعمل جيد حقًا. جاء تشيلسي إلى هنا، ربما متأثرًا قليلاً بنتائجه الأخيرة، لكننا تمكنا من إبطال مفعول ذلك في أوقات مختلفة. لديهم الكثير من الجودة في صفوفهم أيضًا، وكان من المتوقع أن تكون المباراة صعبة [نظرًا] لمستوى اللاعبين الذين يمتلكونهم."

ورداً على سؤال حول العنصر الأكثر إثارة للإعجاب في الأداء، أجاب مويس: "أعتقد أن الكثافة منذ البداية حقاً، والطريقة التي خضنا بها المباراة، أعتقد أننا لعبنا جيداً في بعض الأوقات. أعتقد أننا لعبنا كرة قدم جيدة حقاً. وبشكل عام أيضاً، فقط الطريقة التي تصرف بها اللاعبون، أعتقد أنهم أدركوا أهمية المباراة وأهمية محاولتنا الفوز ببضع مباريات كبيرة في المباريات المتبقية قبل نهاية الموسم. كانت مباراة الليلة مباراة مهمة."