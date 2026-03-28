ديفيد بيكهام يعلق على استبعاد ترينت ألكسندر-أرنولد من تشكيلة منتخب إنجلترا الأخيرة ويكشف عما إذا كان سيختار نجم ريال مدريد للمشاركة في كأس العالم
استبعاد ألكسندر-أرنولد من تشكيلة منتخب إنجلترا
يُعتبر ألكسندر-أرنولد، الذي انضم إلى ريال مدريد الصيف الماضي، أحد أفضل الظهيرين الأيمنين في العالم، مما يجعل غيابه عن تشكيلة "الأسود الثلاثة" الكبيرة هذه أمراً ملحوظاً بشكل خاص. لا يزال اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا شخصية مثيرة للجدل في تشكيلة المنتخب الوطني بسبب التفاوت الملحوظ بين إنتاجيته الهجومية وثباته الدفاعي. وقد أبدى بيكهام دعمه الكامل لألكسندر-أرنولد، مؤكدًا أن لاعب ليفربول السابق لا يزال موهبة فريدة من نوعها على الرغم من صعوباته في إقناع توخيل.
بيكهام يدعم نجم ريال مدريد
في حديثه مع talkSPORT، أوضح بيكهام موقفه من هذا الجدل، حتى وإن كان سعيدًا بأن القرار النهائي لا يقع على عاتقه. «لهذا السبب لست مدربًا لمنتخب إنجلترا، لأنني لست مضطرًا لاتخاذ مثل هذه القرارات. لكنني معجب كبير بترينت. لقد سمعت مرات عديدة عبارة: "حسناً، إنه ليس جيداً في الدفاع بقدر ما هو جيد في [الهجوم]". حسناً، أحياناً عليك أن تتقبل ذلك. كان روبرتو كارلوس مدافعاً لا يُصدق، ولكنه كان أيضاً لا يُصدق في الهجوم"، أوضح قائد "الأسود الثلاثة" السابق.
معضلات اختيار تشكيل الفريق في كأس العالم التي يواجهها توخيل
مع اقتراب موعد كأس العالم، يتعرض توخيل لضغوط من أجل تشكيل تشكيلة قادرة على الفوز بالبطولة. وقد أثار غياب ألكسندر-أرنولد عن التشكيلة الأخيرة، التي شهدت عودة بن وايت، تساؤلات حول دوره في خطط توخيل. لكن بيكهام يعتقد أن الباب لم يُغلق بعد. "بالنسبة لترينت، هل سأختاره؟ سأجد صعوبة كبيرة في عدم اختيار لاعب مثل ترينت"، اعترف. "لكن توماس، لقد صرح، أعتقد أنني قرأت ذلك هذا الصباح، بأن هناك لاعبين آخرين يتقدمون عليه في الوقت الحالي. لكنه قال "في الوقت الحالي"، لذا قد يتغير ذلك. أعتقد أنك قلت ذلك، الليلة [الجمعة] قد تثبت أن هناك لاعبين آخرين يلعبون قد لا ينضمون إلى التشكيلة، لذا لا يمكنك أن تعرف. نحن قريبون جدًا من اختيار التشكيلة النهائية، لكنني ما زلت أعتقد أن توماس ربما لا يزال يفكر في ترينت أيضًا".
الثقة في تشكيلة منتخب إنجلترا الحالية
تحت قيادة توخيل، تُعد إنجلترا من بين المرشحين للفوز باللقب هذا الصيف. ويبدي بيكهام تفاؤلاً بشأن فرص «الأسود الثلاثة»، مشيراً إلى التوازن بين الشباب والخبرة داخل الفريق، بقيادة القائد هاري كين. «أعتقد أننا في أفضل وضع ممكن، بكل صراحة. أعتقد أن لدينا فريقاً شاباً وموهوباً للغاية بقيادة قائد رائع يمر بأفضل حالاته، ربما في حياته، وهو هاري (كين). من الواضح أنه قائد رائع، وأعتقد أن توماس دقيق للغاية في طريقة اختياره للفريق، وكيفية إدارته"، أوضح المالك المشارك لنادي إنتر ميامي.