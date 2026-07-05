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علي رفعت

ديشان: مبابي ليس ديكتاتورًا.. ولا يمكن للمغرب الوصول لهنا بالحظ!

فرنسا ضد المغرب
فرنسا
المغرب
كأس العالم
كيليان مبابي

ديشان يدافع عن مبابي ويحذر من مواجهة المغرب النارية.

شن ديدييه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، هجومًا حادًا على الانتقادات الموجهة لقائد فريقه كيليان مبابي، نافيًا الشائعات التي تصفه بالديكتاتور داخل المعسكر، وجاءت هذه التصريحات عقب نجاح الديوك في العبور إلى الدور ربع النهائي لنهائيات كأس العالم 2026 إثر تخطي عقبة باراجواي.

وبحسب ما ذكرت شبكة بي إن سبورتس وقناة جلوبو البرازيلية، أشاد المدرب الفرنسي بالدور القيادي لمبابي، كما تطرق إلى المواجهة المرتقبة الصعبة أمام منتخب المغرب محذرًا من قوة الخصم الأفريقي الذي لا يمكن أن يصل إلى هذه المرحلة المتقدمة بمحض الصدفة.


  • ديشان يدافع عن مبابي

    رد ديشان بقوة على الحملات المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي التي تزعم توغل نفوذ مبابي وسيطرته على القرارات في ريال مدريد والمنتخب، وقال ديشان: "أيها السادة، أنتم تجعلون كيليان مبابي يبدو وكأنه ديكتاتور، لكن الحقيقة هي العكس تمامًا، إن صورته العامة لا تعكس الواقع على الإطلاق، لقد كان كيليان ناضجًا دائمًا والفريق بأكمله يتبعه ويسير خلفه".

    وأضاف عن الأمر الفلاني: "أنا سعيد للغاية بوجود كيليان كقائد للمنتخب، وكلما تحدث داخل الملعب أو خارجه، فإنه يمثل المجموعة بأكملها ويعبر عنها".


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  • الإشادة بمنتخب المغرب والتحذير من ربع النهائي

    انتقل المدير الفني الفرنسي للحديث عن المواجهة المقبلة للفريق في دور الثمانية أمام أسود الأطلس، مشددًا على احترامه الكامل للمنافس، وعن الأمر الفلاني قال: "المغرب هو أحد أفضل المنتخبات، لقد واجهناهم في قطر وشاهدناهم في كأس الأمم الأفريقية، ونحن بحاجة إلى التركيز الكامل عليهم، ولدينا خمسة أيام للتعافي والاستعداد ويجب أن نستغل ذلك الوقت".

    وواصل حديثه عن قوة الخصم قائلًا: "من خلال ما أظهروه حتى الآن وما رأيته، أكد المغرب أنه فريق رائع، فلا يمكن لأي فريق الوصول إلى ربع نهائي كأس العالم بمجرد سلسلة من الحظ".


  • صراع استعادة اللياقة البدنية والجاهزية لمعركة بوسطن


    أوضح ديشان أن فريقه مر بمباراة معقدة للغاية استنزفت طاقات اللاعبين البدنية، مما يتطلب برنامج تعاف مكثف، وأضاف: "لدينا ثمان وأربعون ساعة للتعافي البدني، في الوقت الحالي نحن متعبون وهناك بعض الإصابات، ومن اليوم الثالث فصاعدًا سنركز تمامًا على المغرب، هذه تجربة أخرى لنا، فبالنسبة للعديد من لاعبينا هذه هي كأس العالم الأولى لهم، ولم يكن الأمر سهلاً، كنا نعلم أن المباراة ستكون معقدة، وأنا سعيد جدًا بالنتيجة".


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  • مسار فرنسا

    شن ديدييه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، هجومًا حادًا على الانتقادات الموجهة لقائد فريقه كيليان مبابي، نافيًا الشائعات التي تصفه بالديكتاتور داخل المعسكر، وجاءت هذه التصريحات عقب نجاح الديوك في العبور إلى الدور ربع النهائي لنهائيات كأس العالم 2026 إثر تخطي عقبة باراجواي.

    تأتي هذه التصريحات بعد أن حققت فرنسا فوزًا صعبًا على باراجواي بهدف نظيف سجله مبابي من ركلة جزاء، ليرفع رصيده إلى سبعة أهداف في البطولة، وكان الديوك قد تصدروا المجموعة التاسعة برصيد تسع نقاط كاملة بعد ثلاثة انتصارات متتالية على السنغال بثلاثة أهداف لهدف، والعراق بثلاثة أهداف نظيفة، والنرويج بأربعة أهداف لهدف، ثم اكتسحوا السويد بثلاثية نظيفة في دور الـ 32.

    في المقابل صعد المغرب وصيفًا للمجموعة الثالثة بأربع نقاط من تعادل مع البرازيل بهدف لمثله وفوز على اسكتلندا بهدف نظيف، ثم أقصى هولندا بركلات الترجيح وكندا بثلاثية نظيفة.

    وتقرر إقامة الموقعة النارية بين فرنسا والمغرب يوم الخميس المقبل الموافق التاسع من شهر يوليو الجاري على أرضية ملعب مدينة بوسطن.


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