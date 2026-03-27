ديستيني أودوجي يُعتبر الحل الأمثل لمنصب الظهير الأيسر في مانشستر يونايتد - لكن اللاعب الدولي الإيطالي السابق ينصح ساندرو تونالي بالبقاء في نيوكاسل
تجديد إيطالي في أولد ترافورد
لا تزال تشكيلات مانشستر يونايتد في خطي الدفاع والوسط تشكل مصدر قلق رئيسي في الوقت الذي يتطلع فيه النادي إلى حقبة جديدة محتملة تحت قيادة مايكل كاريك. وفي ظل مشاكل الإصابات المستمرة التي يعاني منها شو، دفع البحث عن ظهير أيسر ديناميكي ماترازي إلى الإشارة إلى أن أودوجي لاعب توتنهام هو الخيار التكتيكي المثالي. في الوقت نفسه، لا يزال مستقبل اللاعب المخضرم كاسيميرو موضوعًا للنقاش، مع وجود تلميحات بأن البرازيلي قد يمدد عقده إذا استقرت الأوضاع الإدارية. كما علق ماتيرازي على احتمالية انضمام تونالي إلى الشياطين الحمر، معترفًا بصفاته "النجمية" بينما شكك في أخلاقيات رحيله عن تاينسايد.
أودوجي: الخلف الطبيعي
يعتقد ماتيرازي أن الانتقال إلى مانشستر لن يفيد مانشستر يونايتد فحسب، بل المنتخب الإيطالي أيضًا، حيث سيسمح لأودوجي بصقل مهاراته التقليدية كظهير جناح. وقال المدافع السابق لإنتر ميلان لموقع Hajper: "هل سيكون ديستيني أودوجي اللاعب المناسب لخلافة لوك شو في مانشستر يونايتد؟ أعتقد ذلك. لماذا لا! أعتقد أنه سيكون أفضل في اللعب على الجناح مثل لوك شو في يونايتد بدلاً من التوغل إلى الداخل، لأننا في المنتخب الإيطالي لدينا بالفعل ريكاردو كالافيوري وجيانلوكا مانشيني وأليساندرو باستوني. سيكون من الأفضل لإيطاليا رؤيته يلعب على الجناح بدلاً من الداخل."
الولاء قبل الطموح
وفيما يتعلق بخط الوسط، أعرب ماتيرازي عن رغبته في بقاء تونالي في ملعب سانت جيمس بارك، على الرغم من قدرته على الانضمام إلى أي فريق من الفرق الكبرى في أوروبا. وشدد على أن العلاقة بين اللاعب وجماهير «المغاريب» يجب أن تفوق إغراء الأندية العملاقة المنافسة، وذلك عقب عودته من إيقاف دام 10 أشهر.
وأضاف ماتيرازي: "يمكن لساندرو تونالي اللعب في أي فريق في إيطاليا وإنجلترا، لكن عليه أن يقرر ما إذا كان يريد البقاء في نيوكاسل يونايتد لأنهم آمنوا به. آمنت به المدينة والمشجعون والنادي ووقفوا إلى جانبه. عليه أن يفكر في ذلك أيضًا، وليس فقط فيما إذا كان بإمكانه اللعب لأرسنال أو ليفربول أو مانشستر يونايتد. أود أن يبقى في نيوكاسل ويبني إرثه".
فترة انتقالات صيفية حاسمة
مع اقتراب موعد فتح سوق الانتقالات، يتعين على مانشستر يونايتد أن يقرر ما إذا كان سيسعى للتعاقد مع أودوجي، الذي لا يزال مرتبطًا بفريق توتنهام الذي يصارع حاليًا من أجل البقاء في الدوري، حيث يحتل المركز السابع عشر، على الرغم من عقده طويل الأمد الذي يمتد حتى عام 2030. وقد انضم المدافع الإيطالي قادمًا من أودينيزي في أغسطس 2022، ويُعدّ أحد الأصول الحيوية لفريق «السبورز»، في حين أثبت تونالي نفسه كأحد ركائز خط وسط نيوكاسل، حيث خاض 47 مباراة وساهم في تسجيل 10 أهداف هذا الموسم. ونظرًا لأن عقد لاعب خط الوسط مع فريق "المغاريب" يمتد حتى يونيو 2028، فإن الضغط يقع على مانشستر يونايتد لتأمين نواة مستقرة للفريق إذا أراد اجتياز فترة الانتقالات القادمة بنجاح.