ديربي مدريد مصغر وهدية لكتيبة سعود عبد الحميد.. إندريك يسجل ويصنع في باريس سان جيرمان!

حقق فريق أولمبيك ليون مفاجأة مدوية في الدوري الفرنسي لكرة القدم بعدما نجح في إسقاط متصدر المسابقة باريس سان جيرمان في عقر داره وبين جماهيره بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد خلال المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب حديقة الأمراء ضمن منافسات الجولة 30 من المسابقة.

وفرض المهاجم البرازيلي الشاب إندريك فيليبي المعار من ريال مدريد نفسه نجمًا فوق العادة للمباراة بعدما سجل هدفًا وصنع آخر في أول 18 دقيقة من عمر اللقاء ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث بينما تجمد رصيد الفريق الباريسي عند 63 نقطة ليشتعل الصراع على اللقب قبل الأمتار الأخيرة من نهاية الموسم الحالي.



