علي رفعت

ديربي مدريد | ريال يعبر أتلتيكو.. أفضل من قمم الدوري الإنجليزي ولغز التراجع يطارد أربيلوا!

الملكي حقق الفوز ولكن!

حسم ريال مدريد موقعة ديربي العاصمة الإسبانية لصالحه بعد تفوقه المثير على جاره اللدود أتلتيكو مدريد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني. 

بهذا الانتصار الثمين نجح الفريق الملكي في تقليص الفارق مع غريمه التقليدي برشلونة المتصدر برصيد 73 نقطة ليصبح رصيد الميرنجي 69 نقطة ويحافظ على فارق الـ 4 نقاط مشعلاً الصراع على لقب الليجا في الأمتار الأخيرة. 

شهد اللقاء تقلبات درامية كبرى حيث تقدم الضيوف أولاً قبل أن يقلب الريال الطاولة بفضل مهارات نجومه الفردية في ليلة كروية حبست الأنفاس حتى اللحظات الأخيرة وأثبتت أن ديربي مدريد يظل أحد أقوى المواعيد الكروية في العالم بفضل الإثارة التي لا تتوقف والندية التي طغت على كل تفاصيل المباراة.


  • فالفيردي المحرك الذي لا يهدأ وظلم الصافرة


    تحول النجم الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي في هذه القمة إلى وحش هجومي حقيقي يلتهم العشب من أول الملعب إلى آخره مقدمًًا واحدة من أفضل مبارياته على الإطلاق حيث لم يتوقف اللاعب عن الضغط واستعادة الكرات وبناء الهجمات بسرعة فائقة جعلت من الصعب على دفاعات أتلتيكو مدريد إيقافه.

    امتاز أداء فالفيردي بالشمولية المطلقة فكان تجسيدًا حيًا للاعب الذي يشغل كل مراكز الملعب ببراعة وقد توج هذا المجهود الخرافي بتسجيل هدف رائع منح فريقه الأفضلية في وقت حساس جدًا من عمر اللقاء. 

    ورغم هذا العطاء الاستثنائي والروح القتالية العالية إلا أن فالفيردي تعرض لظلم نسبي بعدما أشهر الحكم في وجهه البطاقة الحمراء في قرار أثار جدلاً واسعًا بين المحللين والمتابعين حيث بدا أن التدخل لم يكن يستحق الإقصاء المباشر بالنظر إلى طبيعة اللعب وقوة التنافس في مثل هذه المواجهات مما حرم الفريق من مجهوداته الجبارة في الدقائق الأخيرة وزاد من صعوبة المهمة في الحفاظ على النتيجة أمام هجمات الروخي بلانكوس المتواصلة.


  • لغز التراجع المدريدي المتكرر بعد التقدم


    ظهرت في أداء ريال مدريد خلال هذه الموقعة علامة استفهام كبيرة تمثلت في التراجع التكتيكي غير المبرر نحو المناطق الدفاعية في كل مرة ينجح فيها الفريق في أخذ زمام المبادرة والتقدم في النتيجة. 

    هذا السلوك تكرر مرتين خلال المباراة حيث بدا الفريق مكتفيًا بما سجله وسمح لخصمه بالسيطرة الكاملة على الكرة والتقدم نحو منطقة جزائه بكل أريحية مما أعطى كتيبة المدرب دييجو سيميوني جرأة كبيرة وفرصة حقيقية للعودة في النتيجة وهو ما حدث فعليًا في المرة الأولى ومنح مولينا كل الوقت للتسديدة الرائعة التي سجل منها الهدف الثاني.

    ورغم أن هذا التراجع قد يبدو مفهومًا نسبيًا في المرة الثانية بعد تعرض فالفيردي للطرد نتيجة الرغبة الطبيعية في تأمين الفوز والنقاط الثلاث إلا أن الانكماش الدفاعي المبالغ فيه على ملعب الفريق وبين جماهيره الغفيرة لا يعد أمرًا محمودًا على الإطلاق لأنه يضع ضغطًا هائلاً على المدافعين والحارس دون داع فني واضح ويمنح الخصم فرصة ذهبية لفرض أسلوبه والاقتراب من تعديل الكفة في أي لحظة.


    ديربي مدريد يتفوق بجماله على قمم الدوري الإنجليزي


    أجمع المحللون على منصات التواصل على أن هذه المواجهة كانت من أجمل وأمتع مباريات الموسم الكروي الحالي بل ذهب البعض لوصفها بالمباراة المجنونة التي قدمت كرة قدم نظيفة وعالية الجودة تليق بقيمة الفريقين. 

    تفوق ديربي العاصمة الإسبانية بوضوح تام على قمم كروية كثيرة شهدها الدوري الإنجليزي هذا العام حيث لم ترتقِ مواجهات كبرى مثل لقاءات أرسنال وتشيلسي أو أرسنال ومانشستر سيتي لمستوى التوقعات وبدت مفتقرة تمامًا للروح الهجومية والإثارة والحلول العبقرية التي شاهدناها الليلة في البرنابيو.

    شهد اللقاء أهدافًا خيالية من تسديدات صاروخية وتنافسًا رهيبًا بين اللاعبين جعل المشجع في حالة من الانبهار الدائم والرضا التام عما يشاهده مما يؤكد أن الكرة الإسبانية لا تزال تحتفظ بسحرها الخاص القادر على تقديم وجبات كروية دسمة تتجاوز في جودتها بريق البريمبيرليج الذي غلب عليه التحفظ الدفاعي والملل التكتيكي في مبارياته الكبرى مؤخرًا.


    بيت القصيد


    في ختام هذا العرس الكروي المثير يمكن القول إن ريال مدريد نجح في تحقيق الغاية الأهم وهي حصد النقاط الثلاث الغالية التي أبقت على آماله في المنافسة قائمة بقوة وحافظت على فارق الأربع نقاط مع المتصدر برشلونة قبل الجولات الحاسمة.

    ورغم السلبيات الواضحة التي ظهرت في المنظومة الدفاعية ولغز التراجع للخلف بعد التقدم بالإضافة إلى خسارة مجهودات المحرك فالفيردي بسبب الإيقاف إلا أن هناك إيجابيات كثيرة لا يمكن إغفالها أبرزها الروح الانتصارية العالية والحفاظ على هدوء الأعصاب في اللحظات الحرجة وعودة النجم جود بيلينجهام للمشاركة وهو ما يعطي دفعة معنوية وفنية هائلة للفريق في المرحلة المقبلة.

    لقد أثبت الملكي أنه يمتلك الشخصية القوية القادرة على حسم المواعيد الكبرى حتى في أصعب الظروف ليخرج من هذه الملحمة منتصرًا ومستفيدًا من دروسها القاسية في رحلته المستمرة نحو استعادة عرش الليجا.


