ديربي مدريد | ريال يعبر أتلتيكو.. أفضل من قمم الدوري الإنجليزي ولغز التراجع يطارد أربيلوا!

حسم ريال مدريد موقعة ديربي العاصمة الإسبانية لصالحه بعد تفوقه المثير على جاره اللدود أتلتيكو مدريد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني.

بهذا الانتصار الثمين نجح الفريق الملكي في تقليص الفارق مع غريمه التقليدي برشلونة المتصدر برصيد 73 نقطة ليصبح رصيد الميرنجي 69 نقطة ويحافظ على فارق الـ 4 نقاط مشعلاً الصراع على لقب الليجا في الأمتار الأخيرة.

شهد اللقاء تقلبات درامية كبرى حيث تقدم الضيوف أولاً قبل أن يقلب الريال الطاولة بفضل مهارات نجومه الفردية في ليلة كروية حبست الأنفاس حتى اللحظات الأخيرة وأثبتت أن ديربي مدريد يظل أحد أقوى المواعيد الكروية في العالم بفضل الإثارة التي لا تتوقف والندية التي طغت على كل تفاصيل المباراة.



