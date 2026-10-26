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زهيرة عادل

ديربي الكراهية | لا تلوموا روميلو لوكاكو "بطل الألفاظ الخارجة" بل العتب على مدرب فنربخشه .. وفيكتور أوسيمين يدخل تاريخ جلطة سراي

فقرات ومقالات
جلطة سراي ضد فنربخشه
جلطة سراي
فنربخشه
الدوري التركي الممتاز
روميلو لوكاكو
فيكتور أوسيمين

أبرز ملامح ديربي تركيا بين جلطة سراي وفنربخشه..

لا جديد في ديربي الدوري التركي منذ موسم 2024-25، ففنربخشه يظل عاجزًا عن إسقاط غريمه جلطة سراي للمباراة الخامسة على التوالي.


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جلطة سراي حقق الفوز يوم الإثنين، أمام فنربخشه بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد رامس بارك، ضمن الجولة التاسعة من الدوري التركي 2026-27.

ثنائية أصحاب الأرض سجلها المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين في الدقيقتين 29 و44، فيما أحرز عرفان قهوجي هدف فنربخشه الوحيد من مقصية في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد جلطة سراي للنقطة 22 في صدارة جدول الترتيب، متفوقًا بنقطتين عن أقرب منافسيه، فيما يحل فنربخشه في المركز الخامس بـ16 نقطة.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح ديربي تركيا أو ديربي الكراهية بين جلطة سراي وفنربخشه، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..


  • لوكاكو .. مشادة وفرصة محققة ضائعة

    لنبدأ مع الخاسر الليلة؛ المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو؛ محترف فنربخشه..

    في أول 20 ثانية من المباراة، أشعل لوكاكو الأجواء سريعًا، حيث دخل في مشادة كلامية مع مدافع جلطة سراي عبدالكريم بردكدجي، بعد احتكاكهما في كرة مشتركة.

    ونقلت الكاميرات البلجيكي وهو يوجه ألفاظ خادشة للحياء لخصمه، فيما لم يظهر في المقابل ما قاله له بردكدجي.



    بعد تلك اللقطة اختفت اللقطات المثيرة للوكاكو في الديربي، حتى ظهر مرة أخرى في الدقيقة 51، وهذه المرة ليهدر فرصة انفراد صريح بالحارس أوغوردجان تشاكير، حيث سدد الكرة في جسد الأخير بغرابة.



    وفي الدقيقة 90 تجدد ظهور البلجيكي، مهدرًا فرصة أخرى، حيث ارتدت الكرة من دفاع الخصم، ليتبعها بتسديدة وسط رقابة دقاعية، مرت بعيدة تمامًا عن المرمى.


  • رهان إسماعيل كارتال "خاسر"

    إن كان أحد سيلام الليلة على ما قدمه لوكاكو طوال 90 دقيقة مشاركة، فلن يكون إلا مدربه إسماعيل كارتال..

    في أوائل سبتمبر الماضي، صرح كارتال رافضًا انتقادات البعض لوزن لوكاكو، مؤكدًا للجماهير أنه سيستعيد لياقته البدنية خلال الأسابيع المقبل.. وهذا لم يحدث بعد.

    بخلاف ذلك، ربما انخدع المدرب بمساهمة لوكاكو بهدفين في آخر مباراتين في الدوري التركي أمام ريزا سبور وألانيا سبور، فقرر إشراكه في الديربي، متجاهلًا الفارق الكبير في الإمكانات بين هذين الخصمين وجلطة سراي.

    والأدهى أن كارتال حافظ على وجود لوكاكو داخل المستطيل الأخضر طوال الـ90 دقيقة، ولم يدفع بصاحب التسع مساهمات تهديفية في الدوري التركي؛ المهاجم فيدات موريكي إلا في الدقيقة 83 من عمر المباراة.

    صحيح أن اختفاء لوكاكو الليلة وعدم ظهوره داخل منطقة جزاء الخصم إلا بلمسة وحيدة، لم يكن تقصيرًا منه وحده بقدر عدم تمويله بالهجمات سواء من وسط الملعب أو حتى الأطراف، لكن البلجيكي كذلك لم يستغل قوته الجسمانية للحصول على أخطاء في مناطق خطيرة حول منطقة 18 جلطة سراي، ناهيك عن عدم استغلاله للانفراد الذي أتيح له.

    في المقابل، نجح عرفان قهوجي في استغلال نصف الفرصة التي أتيحت له وسجل من مقصية، فيما كان المدافع ميلان شكيرينيار قادرًا على مضايقة دفاعات جلطة سراي مع كل تقدم له.

    كل ذلك يلام عليه في المقام الأول المدرب، الذي ضحى بفيدات موريكي للاعتماد على "غير الجاهز" لوكاكو!


  • فيكتور أوسيمين .. عادل ويسلي شنايدر

    بينما كان روميلو لوكاكو ورفاقه عاجزين عن الوصول لمناطق الخطورة لجلطة سراي، كان المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين يصول ويجول في الملعب، بل حتى يمكنك انتقاده على إهدار أكثر من فرصة، فيما كان بإمكانه تسجيل رباعية "سوبر هاتريك"!

    أوسيمين سجل هدفي التقدم للأحمر والأصفر في الشوط الأول، بفضل تسديدتين من داخل منطقة الجزاء، فشل الحارس البرازيلي إيدرسون في التعامل معهما.



    هذا رغم أن الأهداف المتوقعة من النيجيري قياسًا على الفرص التي أتيحت له لم يتخط حاجة 0.62، أي أقل من هدف، ما يعني قدرته على استغلال أنصاف الفرص .. وهذا الفارق بينه وبين لوكاكو!

    بفضل هذه الثنائية، أصبح النيجيري الهداف التاريخي لأجانب جلطة سراي في ديربي الكراهية في الدوري التركي، معادلًا الثنائي ويسلي شنايدر وميرزا سيجديتش، برصيد ثلاثة أهداف لكل منهم.

    وبخلاف الهدفين، خلق أوسيمين فرصة هدف لزملائه، مع تسديده سبع تسديدات، لكن اللافت للنظر هو كثرة وقوعه في مصيدة التسلل (4 مرات)، ما تسبب في إلغاء الهدف الشخصي الثالث له في المباراة.


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