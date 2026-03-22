Getty
ترجمه
ديربي تاين-وير يشوبه اتهامات بالعنصرية، حيث توقفت مباراة نيوكاسل وسندرلاند بعد ورود تقارير عن تعرض لوتشاريل جيرترويدا لإهانات
تحدث حكم المباراة إلى قادة الفريقين والطاقم الفني
أوقف حكم المباراة أنتوني تايلور اللعب مؤقتًا في ملعب سانت جيمس بارك بعد وقت قصير من استئناف المباراة. ولم تكن المباراة قد استمرت سوى خمس دقائق بعد الاستراحة قبل أن يتم إيقافها مرة أخرى.
تم استدعاء قائدي الفريقين إلى مقاعد البدلاء، حيث نوقشت المسألة مع الموجودين على كلا المقعدين - مع ضرورة إطلاع الجهاز الفني أيضًا على ما يُزعم أنه حدث.
- Getty
بيان رسمي من الدوري الإنجليزي الممتاز
توقفت المباراة مؤقتًا بينما كان مدافع «المغاريب» سفين بوتمان يتعافى من إصابة ناجمة عن ركلة عالية. وخلال تلك الاستراحة القصيرة، أبلغ لاعب وسط «ساندرلاند» غرانيت شاكا الحكم تايلور بما قيل من قبل بعض الجماهير في المدرجات. ويُقال إن التعليقات المذكورة كانت موجهة نحو جيرترويدا.
وجاء في بيانرسمي صادر عن الدوري الإنجليزي الممتاز: "توقفت مباراة اليوم بين نيوكاسل يونايتد وسندرلاند مؤقتًا خلال الشوط الثاني بعد ورود بلاغ عن إساءة تمييزية من الجماهير، موجهة إلى لاعب سندرلاند لوتشاريل جيرترويدا.
"ويأتي هذا تماشياً مع بروتوكول الدوري الإنجليزي الممتاز لمكافحة التمييز داخل الملعب. وسيتم الآن إجراء تحقيق شامل في الحادث الذي وقع في ملعب سانت جيمس بارك. ونقدم دعمنا الكامل للاعب وللناديين. لا مكان للعنصرية في لعبتنا، أو في أي مكان في المجتمع. وسنواصل العمل مع الأطراف المعنية والسلطات لضمان أن تكون ملاعبنا بيئة شاملة ومرحبة للجميع."
عناوين مؤسفة في يوم الديربي
لم يمر وقت طويل حتى عادت العداوات القديمة في شمال شرق إنجلترا لتشتعل من جديد في منطقة تاينسايد، وظهرت المزيد من العناوين المؤسفة. فقد لقيت حافلة فريق سندرلاند استقبالاً عدائياً عند وصولها إلى ملعب سانت جيمس بارك.
حاولت الشرطة السيطرة على أي اضطرابات، لكن اندلعت مشاجرات قبل المباراة بين المشجعين المتناحرين، مما أدى إلى إصابة بعضهم وتطلب الأمر تقديم الرعاية الطبية لهم. أفسدت هذه المشاهد البشعة الأجواء التي سبقت هذه المواجهة المتوترة.
- Getty
سوندرلاند يحقق فوزين تاريخيين على نيوكاسل
حقق سندرلاند - الذي كان قد فاز 1-0 على منافسه التقليدي في ملعب «ستاديوم أوف لايت» في ديسمبر الماضي - ثنائية ديربي لا تُنسى على «المغبيز»، حيث استجاب لتأخره بهدف مبكر ليفوز 2-1 في مباراة دراماتيكية.
افتتح أنتوني جوردون التسجيل بعد خطأ من لوك أونين، لكن "القطط السوداء" عادلت النتيجة في الدقيقة 57 عن طريق شمس الدين تالبي. وسجل براين بروبي هدف الفوز للزوار في الدقيقة 90 عندما سدد الكرة من مسافة قريبة، مما أشعل مشاهد احتفالية صاخبة في مدرجات الضيوف.
