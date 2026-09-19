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Jose Mourinho Real Madrid GFXGetty/GOAL
علي رفعت

ديربي أتلتيكو وريال مدريد: مبابي ينتظر الرقم 500 ومورينيو عرف معنى الكمال أمامهم.. وبرشلونة الفائز الأبرز

فقرات ومقالات
أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد
أتلتيكو مدريد
ريال مدريد
الدوري الإسباني
جوزيه مورينيو
كيليان مبابي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإسبانية صوب ملعب ميتروبوليتانو حيث تشتعل العاصمة مدريد بصدام ناري يجمع قطبي المدينة، وسط حسابات معقدة تعيد رسم ملامح مراكز المقدمة وتمنح برشلونة فرصة ذهبية للتحليق بعيدًا في القمة.

تكتسي مواجهة ديربي مدريد أهمية استثنائية تفوق مجرد حصد ثلاث نقاط في سباق الليجا، فهي معركة زعامة محلية تحكمها أرقام تاريخية وتنافس تكتيكي شرس بين الجارين.

يدخل الفريقان اللقاء بضغوط مضاعفة، فالأرض التي طالما كانت حصنًا منيعًا لأصحاب القميص الأبيض والأحمر تواجه طموحات ريال مدريد الباحث عن تكريس تفوقه الأخير، بينما يترقب الجميع سيناريو درامي لا يخلو من صراع الدقائق الأخيرة والمجد الفردي لنجوم الصف الأول في كلا المعسكرين.

  • أرقام تاريخية تصطدم بكبرياء الديربي في ميتروبوليتانو

    يحمل تاريخ المواجهات المباشرة في الدوري أرقامًا مثيرة تعكس صعوبة اللقاء على الطرفين؛ فقد خسر أتلتيكو مدريد آخر مواجهة جمعته بجاره في المسابقة بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين في شهر مارس الماضي، بعدما تفادى الهزيمة في ست مباريات متتالية قبلها بتحقيقه انتصارين وأربع تعادلات. 

    ولم يتعرض الروخيبلانكوس تحت قيادة مدربه دييجو سيميوني لهزيمتين متتاليتين أو أكثر أمام ريال مدريد في الليجا سوى في مناسبتين فقط طوال مسيرته، الأولى شهدت ثلاث هزائم في عام 2013، والأخرى شهدت هزيمتين في عام 2020.

    في المقابل، عانى ريال مدريد بشكل واضح في معقل غريمه، حيث تجرع مرارة الهزيمة في ثلاث مباريات من آخر خمس مواجهات خاضها خارج قواعده أمام أتلتيكو في الدوري، مكتفيًا بفوز وحيد وتعادل وحيد، وذلك بعد مرحلة هيمنة طويلة لم يخسر خلالها سوى لقاء واحد فقط في 20 زيارة سابقة، مسجلًا حينها 12 انتصارًا وسبع تعادلات. 

    وعلى الرغم من تلك الصعوبات، يدخل الفريق الملكي بمعنويات الفوز في آخر مباراتين جمعتهما بمختلف البطولات، ساعيًا لبلوغ ثلاثة انتصارات متتالية أمام جاره للمرة الأولى منذ عام 2013، حين حقق الفريق 10 انتصارات متتالية بواقع فوزين مع مانويل بيليجريني و8 انتصارات متتالية تحت قيادة جوزيه مورينيو.


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  • MourinhoGetty Images

    عقدة مورينيو وسلسلة الديربيات المحلية

    يقف دييجو سيميوني أمام مفارقة تدريبية لافتة، إذ لم يتجرع المدرب الأرجنتيني الهزيمة بنسبة 100% في الدوري الإسباني أمام أي مدير فني واجهه أكثر من البرتغالي جوزيه مورينيو الذي خسر أمامه مبارياته الثلاث كاملة بنسبة هزائم بلغت 100%، باستثناء تشافي هيرنانديز الذي يتصدر القائمة بخمس هزائم من خمس مباريات.

    وعلى صعيد المنافسات المحلية داخل إقليم مدريد، يتسلح أتلتيكو بأطول سلسلة انتصارات متتالية على ملعبه في تاريخه خلال مواجهات الديربي أمام أندية العاصمة، محققًا ستة انتصارات متتالية.

    ورغم تلك الصلابة، فإن ريال مدريد يتميز بدوره خارج أرضه، إذ نجح في حصد النقاط خلال ثماني مباريات من آخر تسعة ديربيات خاضها خارج دياره في الإقليم، بعدما حقق أربعة انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى هزيمة وحيدة فقط.


  • مفارقة الدقائق الأخيرة وثغرة الشوط الثاني

    تفرض المؤشرات الفنية للموسم الحالي تناقضًا لافتًا في هوية الفريقين التهديفية؛ إذ يبرز ريال مدريد كأكثر فرق المسابقة نجاعة وحصدًا للنقاط بفضل الأهداف المتأخرة، حيث حصد أربع نقاط هذا الموسم من كرات شباك اهتزت بعد الدقيقة 85 وما بعدها، وهو رقم لم يصل إليه أي فريق آخر في الليجا.

    وعلى النقيض التام، يعاني دفاع أتلتيكو مدريد من تراجع حاد في النصف الثاني من المباريات، إذ انفرد بكونه الفريق الوحيد في الدوري الإسباني الذي استقبل 100% من أهدافه خلال أحداث الشوط الثاني، باستقباله كامل الأهداف الستة التي هزت شباكه بعد الاستراحة، مما يجعل الدقائق الأخيرة مسرحًا لصدام تكتيكي بين فاعلية هجوم الميرنجي وثغرة دفاع سيميوني.


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  • Kylian Mbappe Real Madridgetty

    نجوم تترقب المجد بين المئوية الخامسة وإنجاز القرن

    تتجه الأعين الفردية نحو خط الهجوم، حيث ينتظر الفرنسي كيليان مبابي إنجازًا استثنائيًّا في مسيرته؛ إذ يملك حاليًّا 499 مساهمة تهديفية على صعيد الأندية بتسجيله 377 هدفًا وتقديمه 122 تمريرة حاسمة، وسيكفيه تسجيل هدف أو صناعة آخر لبلوغ 500 مساهمة في مسيرته الاحترافية.

    من جانبه، يبصم الكندي جوناثان ديفيد على بداية نارية بتسجيله هدفين في أول مباراتين له في الليجا رفقة الروخيبلانكوس، وأمامه فرصة ذهبية ليدخل تاريخ النادي بأن يصبح أول لاعب يسجل في أول ثلاث مباريات له في المسابقة بقميص أتلتيكو مدريد خلال القرن الـ21.

    ويتكامل هذا الصراع مع الحضور المتصاعد للبرازيلي فينيسيوس جونيور؛ فبعدما ساهم بهدفين فقط خلال أول تسعة مباريات ديربي له في الدوري، انتفض الجناح البرازيلي ليساهم في أربعة أهداف خلال آخر أربعة ديربيات بالمسابقة، موقعًا على هدفين وتمريرتين حاسمتين.


  • برشلونة المستفيد الأكبر من معركة العاصمة


    وبعيدًا عن صراع الأرقام داخل المستطيل الأخضر، يبقى برشلونة هو الفائز الحقيقي والأبرز من هذه القمة المدريدية؛ فالوضعية الحالية لجدول ترتيب الدوري الإسباني تصب في مصلحة النادي الكتالوني الذي يتربع على الصدارة برصيد 18 نقطة بالعلامة الكاملة بعد مرور ست جولات.

    يمتلك ريال مدريد 15 نقطة في المركز الثاني، بينما يحل أتلتيكو مدريد رابعًا برصيد 13 نقطة. 

    وتعني هذه المعادلة أن أي نتيجة ستؤول إليها الموقعة ستخدم مسار البلوجرانا بشكل مباشر، فإذا انتصر أتلتيكو مدريد، سيتجمد رصيد الميرنجي ويتسع الفارق على القمة، وهو التعثر الأكثر مثالية وتفضيلًا لبرشلونة كونه يعطل مطارده المباشر صاحب الـ15 نقطة ويمنحه هامشًا أوسع للابتعاد بالصدارة. 

    وإن انتهت الموقعة بالتعادل، سيخسر الغريمان نقطتين ثمينتين في ضربة واحدة، وحتى في حال فوز ريال مدريد فإن أتلتيكو مدريد سيظل مبتعدًا عن سباق القمة بفارق نقطي كبير يريح حسابات المتصدر في قادم الجولات.


الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد crest
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد