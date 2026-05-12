نهاية مؤسفة لديربي الرياض بين النصر والهلال يوم الثلاثاء، حيث نشبت اشتباكات حادة بالعصي بين جماهير الناديين، الحاضرة من مدرجات الأول بارك.
وكأنه مشهد "بلطجة" في فيلم عربي .. اشتباكات مؤسفة بـ"العصي" بالمدرجات عقب نهاية ديربي النصر والهلال
سيناريو درامي لديربي الرياض
الزعيم حل ضيفًا على العالمي أمس الثلاثاء، على استاد الأول بارك، ضمن الجولة الـ32 من دوري روشن السعودي 2025-2026، في لقاء انتهى بالتعادل (1-1).
المدافع الفرنسي محمد سيماكان تقدم أولًا لأصحاب الأرض في الدقيقة 37، لكن بخطأ فادح من الحارس البرازيلي بينتو، أدرك الزعيم التعادل في الدقيقة 8+90 بهدف من النيران الصديقة.
هذا التعادل رفع رصيد النصر للنقطة 83 في صدارة جدول الترتيب، فيما يحل الهلال ثانيًا بـ78 نقطة، مع الوضع في الاعتبار أن الزعيم خاض مباراة أقل.
فيما تأجل تتويج النصر بلقب الدوري، إذ كان في حاجة للفوز الليلة، لحسم اللقب رسميًا قبل جولة واحدة من نهاية الموسم.
اشتباكات بالعصي في المدرجات
هذا السيناريو الدرامي أخرج المباراة عن السيطرة، فبخلاف الاشتباكات التي حدثت بين لاعبي الفريقين داخل المستطيل الأخضر في الثواني الأخيرة، والتي تم السيطرة عليها سريعًا، كان الوضع خارج التوقعات تمامًا بالمدرجات..
الصحفي الرياضي معن القويعي نشر فيديو عبر حسابه على منصة "إكس"، يظهر به بعض مشجعي النصر الذين كانوا حاضرين من المقصورة، وقد نزلوا للمدرجات، للاعتداء على جمهور الهلال بالعصي في مشهد أشبه بمشاهد "البلطجة" في الأفلام.
أحد المشجعين تحديدًا - مجهود الهوية بالنسبة لنا - هو من استغل مكانه المرتفع بالمدرجات، لضرب الجماهير الزرقاء الموجودة في درجة أدنى منه.
الطرفان تبادلا الضرب بالعصي بعد ذلك، مع إلقاء زجاجات المياة على المقصورة الزجاجية، قبل أن يضطر مشجعو النصر الانسحاب قبل تفاقم الوضع أكثر.
الاستفزازات تتواصل
المثير في الأمر أنه حتى بعد انسحاب النصراويين من مدرجات الهلاليين بالعودة للمقصورة الزجاجية، لم تتوقف الاعتداءات والاستفزازات.
المشجع النصراوي الذي انهال بالضرب على الجماهير الزرقاء بدأ بالرقص بطريقة مستفزة أمام الهلاليين من خلف الزجاج، بينما يُلقي منافسوه عليه الزجاجات، وعصي.
الهلال يحيي آماله بالتعادل
حافظ عملاق الرياض الهلال على آماله في التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ وذلك بعد تجنُب الخسارة أمام النصر، في ديربي الرياض الكبير.
هذا التعادل القاتل؛ يجعل الهلال في حاجة ماسة إلى الفوز في المباراتين المتبقيتين، على النحو التالي:
* الجولة 33: ضد ضيفه نادي نيوم.
* الجولة 34: ضد مستضيفه الفيحاء.
لكن المثير في الأمر.. حصد الـ6 نقاط فقط، لا يكفي الهلال للتتويج بلقب دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي.
الهلال سيحتاج إلى مساعدة من نادي ضمك، من أجل الفوز أو التعادل على مستضيفه النصر، في الجولة 34 "الأخيرة" من مسابقة الدوري؛ لتحقيق اللقب بشكلٍ رسمي، بناء على ذلك:
* خسارة النصر: سيتجمد رصيد الفريق وقتها عند 83 نقطة؛ بينما سيصل الهلال إلى النقطة رقم 84.
* تعادل النصر: سيرفع رصيد الفريق وقتها إلى 84 نقطة - بالتساوي مع الهلال -؛ لكن الزعيم سيحسم اللقب بالمواجهات المباشرة.
وتنص لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم، على اللجوء إلى المواجهات المباشرة، حال التساوي في عدد النقاط؛ وهُنا سيتوج الهلال باعتبار فوزه ذهابًا (3-1)، وتعادله إيابًا (1-1).