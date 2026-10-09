ديربي القاهرة.. موعد مباراة الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2026-2027 والقنوات الناقلة

موعد مباراة الزمالك والأهلي في ديربي القاهرة بالدوري المصري 2026-2027 هو يوم الأحد 11 أكتوبر 2026، على ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، التاسعة بتوقيت الإمارات.