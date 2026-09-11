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Mohammed Abu Al Shamat Khalid Al Ghannam Goal OnlyGoal AR
أحمد فرهود

ديربي القادسية والاتفاق "المجنون" يؤكد لنا.. سعود عبدالحميد سيظلم زملاءه والاتحاد وراء انهيار أداء خالد الغنام!

فقرات ومقالات
القادسية ضد الاتفاق
القادسية
الاتفاق
دوري روشن السعودي
محمد أبو الشامات
سعود عبد الحميد
خالد الغنام
خوليان كينيونيس
ماتيو ريتيغي

قمة كروية بكل ما تحمله من معاني..

في الملاعب السعودية؛ ليس شرطًا أن يكون طرفي المباراة أحد الرباعي الكبير "الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي"، لكي نُشاهد متعة كروية.

نعم.. اُنظروا إلى ديربي الشرقية "الجنوني" بين ناديي القادسية والاتفاق، مساء اليوم الجمعة؛ لتعرفوا أن هُناك مباريات بعيدة عن هذا الرباعي، تكون فيها المتعة الكروية أكبر بكثير.

القادسية تعادل (3-3) مع الاتفاق؛ وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

ثلاثية القادسية جاءت بواسطة كل من "خوليان كينيونيس، ماتيو ريتيجي ومحمد القحطاني"، في الدقائق 12 و15 و82 تواليًا؛ بينما سجل "بيرسانت سيلينا، ألفارو ميدران وجوردان لارسون" للاتفاق، في الدقائق 26 و64 و85.

وبهذه النتيجة.. وصل القادسية إلى نقطته السادسة عشر، في "وصافة" جدول ترتيب دوري روشن السعودي مؤقتًا؛ بينما حصد الاتفاق نقطته الحادية عشر، في "المركز السابع".

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ديربي القادسية والاتفاق "الجنوني"..

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    محمد أبو الشامات.. إبداع سعود عبدالحميد سيظلم الكثيرين!

    لا خلاف على الإبداع الكبير الذي يقدّمه الظهير الأيمن الدولي سعود عبدالحميد، مع نادي لانس الفرنسي؛ منذ الانضمام إليه في صيف عام 2025، بشكلٍ رسمي.

    بداية سعود مع لانس كانت بطيئة؛ ولكنه تألق في النصف الثاني من الموسم الماضي 2025-2026، وكذلك في بداية العام الرياضي الحالي - قبل الإصابة -.

    المهم.. لا يُمكن لأي لاعب أن يزيح سعود، من "التشكيل الأساسي" لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، في وقتنا الحالي.

    وهذا قد يظلم الكثير من الأظهرة اليمنى في السعودية، والذين يتألقون بشدة في الموسم الحالي 2026-2027؛ مثل محمد أبو الشامات "القادسية"، ومحمد محزري "الهلال".

    وبالنسبة لأبو الشامات تحديدًا؛ فهو يقدّم بداية موسم مبهرة مع نادي القادسية، وآخرها في مواجهة فريق الاتفاق مساء اليوم الجمعة.

    وأبدع هذا الظهير الأيمن الشاب، خاصة في التحركات الهجومية وصناعة الهدف الأول؛ وذلك خلال تعادل القادسية (3-3) مع الاتفاق، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

    * أرقام محمد أبو الشامات في الموسم الحالي:

    - مباريات: 7.

    - مساهمات تهديفية: 6.

    - أهداف: 3.

    - تمريرات حاسمة: 3.

    وهذه الأرقام كفيلة لأن تجعل أي لاعب، يحجز مقعدًا في "التشكيل الأساسي" للمنتخب الوطني؛ إلا أن الأمر سيكون صعبًا للغاية، في وجود سعود عبدالحميد بالفعل.

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  • Diriyah vs Al Qadsiah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ريتيجي وكينيونيس.. "ثنائية مرعبة" في الملاعب السعودية!

    بعيدًا عن الظهير الأيمن محمد أبو الشامات؛ لابد من التأكيد على أن نادي القادسية يمتلك واحدة من أفضل "الثنائيات الهجومية"، في الملاعب السعودية.

    نعم عزيزي القارئ؛ القادسية يمتلك "ثنائية هجومية" مختلفة في الخصائص، على النحو التالي:

    * الإيطالي ماتيو ريتيجي: مهاجم قناص داخل منطقة الـ18.

    * المكسيكي خوليان كينيونيس: مهاجم متحرك يُشارك في اللعب.

    هذا التنوع في الخصائص، جعل ريتيجي وكينيونيس يتأقلمان معًا فوق أرضية المستطيل الأخضر؛ ما ساهم في تشكيل "ثنائية هجومية" مرعبة، قادرة على هز شباك أي خصم.

    وبالفعل.. سجل المهاجم المكسيكي هدفًا ضد نادي الاتفاق، وهو الأمر الذي فعله زميله الإيطالي أيضًا؛ وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    * أرقام ماتيو ريتيجي في الموسم الحالي:

    - مباريات: 8.

    - مساهمات تهديفية: 6.

    - أهداف: 6.

    - تمريرات حاسمة: 0

    * أرقام خوليان كينيونيس في الموسم الحالي:

    - مباريات: 8.

    - مساهمات تهديفية: 4.

    - أهداف: 3.

    - تمريرات حاسمة: 1.

    وربما أرقام كينيونيس، كانت أفضل في الموسم الماضي؛ إلا أنه يجب عدم نسيان أن المهاجم المكسيكي انضم متأخرًا إلى تدريبات القادسية في العام الرياضي الحالي، بسبب مشاركته في بطولة كأس العالم 2026.

    وبالتالي؛ بداية خوليان كينيونيس لم تكن قوية في الموسم الحالي، ولكنه استعاد جزءًا كبيرًا من مستواه المعهود، في المباريات الثلاث الأخيرة تحديدًا.

  • Al Qadsiah vs Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    من الأهلي للاتفاق.. مشكلة خطيرة يعاني منها نادي القادسية!

    الآن.. لنتحدث عن نادي القادسية بصفةٍ عامة؛ وذلك بعد ما شاهدنا في مواجهته ضد فريق الاتفاق، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

    القادسية تقدم (2-0) ضد الاتفاق، بأداء أكثر من رائع؛ لكن ما حدث بعد ذلك كان صدمة لجمهور "بنو قادس"، على النحو التالي:

    * أولًا: انخفاض كبير في الأداء الفني؛ مع تراجع في المعدل البدني.

    * ثانيًا: ترك الكرة للاتفاق في معظم الدقائق؛ ومن ثم مشاهدة هجماته المتتالية.

    * ثالثًا: استقبال هدفين متتاليين؛ ما مكن الاتفاق من إدراك التعادل (2-2) وقتها.

    حتى عندما نشط القادسية في الدقائق الأخيرة، كان ذلك بشكلٍ مؤقت فقط؛ حيث سجل الهدف الثالث ليتقدم (3-2)، قبل أن تهتز شباكه من الاتفاق مرة أخرى.

    والغريبة أن الأمر تكرر مع القادسية؛ وذلك عندما فاز (3-2) ضد عملاق جدة الأهلي، في الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي.

    آنذاك.. تقدم القادسية بثلاثية نظيفة، قبل أن يتراجع مستواه بشكلٍ واضح ويستقبل هدفين متتاليين؛ لكنه خرج بالنقاط الثلاث كاملة، في النهاية.

    وذلك يؤكد لنا أن هُناك مشكلة واضحة في القادسية؛ تتمثّل في تراخي اللاعبين بعد التقدم في النتيجة، بالإضافة إلى عدم الجاهزية البدنية 100%.

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    خالد الغنام.. الاتحاد قد يكون السبب الحقيقي في تراجع مستواه!

    بالمعسكر الآخر لنادي القادسية، وتحديدًا فريق الاتفاق الأول لكرة القدم؛ سيكون علينا التوقف كثيرًا عند لاعب واحد دون غيره، وهو الجناح الدولي خالد الغنام.

    الغنام لم يثبت نفسه من جديد، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ حيث فشل في تقديم أي شيء خلال ديربي الشرقية ضد القادسية، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

    والغريب أن مستوى الغنام المتراجع في الموسم الحالي؛ يأتي بعد الإبداع الذي ظهر عليه، في العام الرياضي الماضي 2025-2026.

    * أرقام خالد الغنام الموسم الحالي:

    - مباريات: 8.

    - مساهمات تهديفية: 0.

    - أهداف: 0.

    - تمريرات حاسمة: 0.

    * أرقام خالد الغنام الموسم الماضي:

    - مباريات: 33.

    - مساهمات تهديفية: 20.

    - أهداف: 13.

    - تمريرات حاسمة: 7.

    وربما يكون هذا التراجع في أداء الغنام؛ بسبب الصدمة التي تعرض لها في الميركاتو الصيفي، والجدل الذي صاحب مستقبله.

    الغنام كان قريبًا من الانتقال إلى الاتحاد، كما ارتبط اسمه بالعودة إلى ناديه الأسبق النصر أيضًا؛ ولكن الأمر فشل في النهاية، ليستمر اللاعب مع فريق الاتفاق الأول.

    وبالطبع؛ العودة إلى النصر أو الانتقال للاتحاد كانا سيمثلان نقلة كبيرة في مسيرته الكروية، ما يعني أن فشل ذلك قد يكون أثر عليه نفسيًا.

    لكن الأمر كله قد يكون مرتبطًا أساسًا، بطبيعة الكثير من اللاعبين السعوديين؛ وهو التألُق في موسم أو اثنين، ثم الانهيار السريع في الأداء بعد ذلك.

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