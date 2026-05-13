Al Nassr GOAL ONLYSocial gfx/ Goal Arabia
أحمد فرهود

ما بعد الديربي: معجزة ضمك "أشبه بالمستحيلة" يا الهلال.. والنصر قد يتوج بـ"لقبين" في ليلة واحدة

سيناريوهات مثيرة في نهاية موسم 2025-2026..

يستعد نادي النصر، بقيادة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، لأسبوع حاسم بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ؛ حيث قد تكتسي العاصمة السعودية الرياض فيه، اللون الأصفر بالكامل.

نعم.. النصر سيبدأ هذا الأسبوع الحاسم، بمواجهة العملاق الياباني جامبا أوساكا، يوم السادس عشر من مايو الجاري، في المباراة النهائية من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ قبل أن يضرب موعدًا مع نادي ضمك في الحادي والعشرين من نفس الشهر، ضمن منافسات الجولة 34 "الأخيرة" من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسيحتضن ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، مباراتي النصر ضد جامبا أوساكا وضمك؛ ما يجعل اللقبين لهما طابع خاص، إذا تم تحقيقهما بالطبع.

والحقيقة أن النصر فرط في فرصة كبيرة للغاية، من أجل التتويج بلقب الدوري، مساء أمس الثلاثاء؛ وذلك بعدما استقبل هدف التعادُل من عملاق الرياض الآخر الهلال، في الدقيقة 90+8.

وكان يكفي الفريق النصراوي الفوز في الديربي، الذي جاء ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، من أجل التتويج باللقب الغالي؛ إلا أن الزعيم رفض ذلك، بهدف التعادُل (1-1) القاتل.

المهم.. رغم صدمة تعادل الهلال؛ لكن التتويج بلقب دوري روشن السعودي لا يزال سهلًا على الورق بالنسبة للنصر، وهو ما سنحاول استعراضه في السطور القادمة..

    ضمك.. نادٍ معتاد على الهزيمة أمام النصر!

    كما ذكر.. سيواجه عملاق الرياض النصر، فريق ضمك الأول لكرة القدم، ضمن منافسات الجولة 34 "الأخيرة" من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    وسيحتاج النصر إلى الفوز في هذه المباراة، للتتويج بلقب الدوري لأول مرة منذ 2019؛ وذلك بغض النظر عن نتائج الهلال، في المباراتين المتبقتين له.

    ولعب الهلال مباراة أقل من النصر؛ حيث تم تقديم لقاء العالمي في الجولة 33 من دوري روشن، باعتبار أن الفريق تنتظره المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال آسيا "2".

    لكن أي نتيجة للعالمي غير الفوز ضد ضمك، مع فوز الزعيم الهلالي في مباراتيه؛ سيعني خسارة اللقب بشكلٍ رسمي، على النحو التالي:

    * خسارة النصر: سيتجمد رصيده عند 83 نقطة؛ بينما سيصل الهلال إلى النقطة 84، ويتوج باللقب.

    * تعادل النصر: سيرفع رصيده إلى 84 نقطة - بالتساوي مع الهلال -؛ إلا أن الزعيم سيتوج باللقب، بحكم تفوقه في المواجهات المباشرة ضد العالمي.

    وإذا نظرنا على الورق؛ سنجد أن النصر من المفترض أنه لن يُعاني ضد ضمك، الذي اعتاد الخسارة ضد العالمي في السنوات الأخيرة.

    وحقق الفريق النصراوي الفوز في آخر 9 مباريات ضد ضمك؛ سواء في العاصمة السعودية الرياض، أو على أرضية ميدان المنافس.

    ويعود آخر فوز لضمك على النصر، إلى يوم 9 أبريل 2021؛ عندما ضرب قلعة العالمي (3-2)، في الجولة 25 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

    ضمك.. نادٍ لا يعرف كيف يفوز خارج أرضية ميدانه

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ هُناك مؤشر آخر يجعل من فوز عملاق الرياض النصر على نادي ضمك، أمرً سهلًا على الورق.

    ضمك سيواجه النصر على ملعب "الأول بارك"، في العاصمة السعودية الرياض؛ وهو الذي لم ينجح في الفوز خارج ميدانه، سوى مرتين في دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026، كالتالي:

    * الجولة 12: الفوز (1-0) على نادي الأخدود.

    * الجولة 26: الفوز (3-1) على نادي النجمة.

    أي أن الفوزين الوحيدين لضمك، خارج أرضية ميدانه؛ كانا ضد الفريقين اللذين تأكد هبوطهما، بشكلٍ رسمي.

    غير ذلك.. خسر ضمك كل مبارياته خارج ميدانه تقريبًا، باستثناء بعض التعادلات القليلة؛ وهو ما يمنح النصر فرصة ذهبية للفوز، والتتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين.

    الهلال يحتاج المساعدة من ضمك.. فما هو الأفضل له؟

    الآن.. لنتحدث عن نقطة مهمة للغاية؛ وهي حاجة عملاق الرياض الهلال لـ"مساعدة" نادي ضمك، بالفوز أو التعادل أمام النصر.

    ومثلما ذكرنا.. فوز الهلال في مباراتيه، وتعثر النصر أمام ضمك بالتعادل أو الهزيمة؛ يجعل الزعيم بطلًا لمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026، بشكلٍ رسمي.

    ومع حاجة الزعيم الهلالي لـ"المساعدة"؛ يبقى السؤال الذي يطرح نفسه الآن: "ما هو الأفضل بالنسبة لكتيبة المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي.. دخول ضمك مواجهة النصر وهو ضامن البقاء أم يصارع لتفادي الهبوط؟!".

    ويحتل ضمك حاليًا "المركز الخامس عشر"، برصيد 26 نقطة من 32 مباراة؛ وهو نفس رصيد نادي الرياض، صاحب "المركز السادس عشر".

    ويهبط أصحاب المراكز من "السادس عشر إلى الثامن عشر"؛ ما يجعل صراع ضمك والرياض، هو الأخير لضمان البقاء.

    وقد يدخل ضمك مواجهة النصر، بحالة من الاثنين؛ وذلك على النحو التالي:

    * ضمان البقاء: إذا فاز على الفيحاء - على أرض ضمك -، وخسر الرياض على أرضية ميدان نادي التعاون، في الجولة 33.

    * عدم ضمان البقاء: إذا فشل في الفوز على الفيحاء، مهما كانت نتيجة لقاء الرياض والتعاون.

    وإذا افترضنا أن الرياض نجح في الفوز على التعاون والأخدود، في الجولتين 33 و34 من مسابقة دوري روشن السعودي؛ فلن يكون أمام ضمك سوى الانتصار على الفيحاء ثم قلعة العالمي، لضمان البقاء.

    وتلعب المواجهات المباشرة لمصلحة ضمك ضد الرياض، في حال التساوي بعدد النقاط؛ حيث تعادل (1-1) ذهابًا، وفاز بثلاثية نظيفة في الإياب.

    وقد يرى الكثير من الهلاليين، أنه من الأفضل أن يدخل ضمك مواجهة النصر، وهو لم يضمن البقاء بعد؛ وذلك ليكون هناك هدف يُقاتل عليه، قد يجعله يحدِث المفاجأة في النهاية.

    لكن.. في كرة القدم؛ قد تخلق بعض الأندية المفاجآت، إذا لعبت بهدوء أعصاب عكس المنافس.

    بمعنى.. لو دخل ضمك مواجهة النصر وهو ضامن البقاء، قد يحقق المفاجأة بالتعادل أو الفوز؛ خاصة أن خصمه وهو العالمي، سيلعب بتوتر شديد للغاية.

  • كلمة اخيرة.. النصر قد يحتفل بـ"لقبين" في ليلة واحدة فقط!

    أخيرًا.. يجب الإشارة إلى أنه رغم كل ما ذكرناه سابقًا؛ فإن عملاق الرياض النصر قد يدخل مواجهة نادي ضمك، وهو ضامن لقب دوري روشن السعودي 2025-2026 رسميًا.

    هذه الحالة ستكون إذا فشل نادي الهلال "الوصيف"، في الفوز على فريق نيوم الأول لكرة القدم، مساء يوم السبت القادم، ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

    هُنا.. سيكون النصر على موعد مع ليلة تاريخية، في عالم الساحرة المستديرة؛ وهي كالتالي:

    * أولًا: التتويج بلقب دوري أبطال آسيا "2".

    * ثانيًا: التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين.

    نعم.. الهلال سيواجه نيوم، الساعة السابعة وخمس دقائق من مساء السبت القادم، في الجولة 33 من مسابقة دوري روشن؛ بينما سيلتقي النصر مع نادي جامبا أوساكا الياباني في الثامنة و45 دقيقة من مساء نفس اليوم، في نهائي دوري أبطال آسيا "2".

    وإذا فاز النصر على جامبا أوساكا، وسقط الهلال بـ"التعادل أو الهزيمة" ضد نيوم؛ فإن النصر سيحتفل في نفس الليلة، بلقبي دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا "2".

    ويبقى علينا الانتظار يومين إضافيين؛ لمعرفة هل يُمكن لهذا السيناريو "التاريخي" أن يتحقق، وتكون ليلة السبت نصراوية بامتياز أم لا.

