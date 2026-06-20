وتمكن كيليان مبابي، هدّاف مونديال قطر، من إحراز هدفين في شباك السنغال، في مباراة الجولة الأولى، ليرفع رصيده إلى 14 هدفًا في سجله بكأس العالم، بواقع 4 أهداف في نسخة 2018، و8 أهداف في 2022، ومن ثمّ هدفين - حتى الآن - في 2026.

وبينما كان مبابي يواصل الزحف من أجل انتزاع لقب الهدّاف التاريخي لكأس العالم، من الألماني ميروسلاف كلوسه، جاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ليرفع سقف التحدي، بإحرازه هاتريك في شباك الجزائر، ليعادل رقم كلوسه، ويصل إلى الهدف رقم 16 في المونديال.

ويتقاسم صدارة هدافي كأس العالم، كلُ من ليونيل ميسي وجوناثان ديفيد، برصيد 3 أهداف، حيث أحرز الأول "هاتريك" ضد الجزائر، والثاني وقّع على ثلاثية أمام قطر.

يتواجد مبابي ضمن 12 لاعبًا، سجلوا هدفين في كأس العالم، بعد ثنائيته ضد السنغال، ليتساوى مع إرلينج هالاند، وفينيسيوس جونيور، الذي سجل ضد المغرب وهايتي، وكذلك إسماعيل صيباري، بهدفيه أمام البرازيل وإسكتلندا.