ضربة مدريدية وديشان يعتمد "ظاهرة غريبة".. قائمة فرنسا الرسمية في كأس العالم 2026 تحت شعار "البقاء للأجهز"

منتخب فرنسا أحد أقوى المرشحين لخطف اللقب المونديالي..

لم يكن مجرد إعلان روتيني لقائمة ستخوض غمار المونديال؛ بل "بيان رسمي" من المدير الفني المخضرم ديدييه ديشان، لضم اللاعب الأجهز إلى منتخب فرنسا.

نعم.. فرنسا أعلنت في مقطع فيديو رائع، عن قائمة تضم 26 لاعبًا، سيشاركون مع المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

قائمة الديوك التي ستطارد الحلم المونديالي، بعد "وصافة" نسخة عام 2022؛ حملت بعض المفاجآت، التي عصفت بأسماء من "الحرس القديم".

لكن رغم ذلك، جمعت قائمة فرنسا بين الشباب والخبرة؛ على أمل الوصول إلى "أفضل تشكيلة أساسية"، تستطيع العودة إلى باريس باللقب العالمي.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد إعلان ديشان قائمة منتخب فرنسا في كأس العالم 2026، بشكلٍ رسمي..

    حراسة المرمى.. خيبة أمل لحامي العرين الباريسي

    اختار المدير الفني المخضرم ديدييه ديشان "3 حراس"؛ للمشاركة مع منتخب فرنسا الأول لكرة القدم في بطولة كأس العالم 2026، هم:

    * مايك ماينان "ميلان".

    * برايس سامبا "رين".

    * روبن ريسر "لانس".

    وبالتالي.. استبعد ديشان، النجم الشاب لوكاس شوفالييه، حارس مرمى نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان.

    ويُعاني شوفالييه من الإصابة حاليًا - دون تحديد مدة الشفاء -؛ حيث قال ديشان عن ذلك: "أعلم أنه يشعر بخيبة أمل.. لكنه لا يلعب منذ عدة أشهر"، في إشارة إلى تهميشه أساسًا في الفريق الباريسي.

    وقبل أقل من عام، كان يُنظر إلى شوفالييه على أنه أحد أفضل الحراس القادمين بقوة، في عالم الساحرة المستديرة، بسبب مستواه الرائع مع نادي ليل الفرنسي؛ والذي دفع الإدارة الباريسية للتعاقد معه، في الصيف الماضي.

    وبدأ هذا الحارس الشاب اللعب "أساسيًا" مع باريس سان جيرمان، بداية الموسم الرياضي الحالي؛ قبل أن يهمشه المدير الفني الإسباني لويس إنريكي تمامًا مع بداية عام 2026، حيث أصبح حبيسًا لدكة البدلاء.

    والحقيقة أن شوفالييه، لم يخض سوى مباراة واحدة فقط، منذ الانضمام إلى منتخب فرنسا، قبل عام ونصف من الآن تقريبًا؛ ولكنه كان دائم الانضمام إلى قائمة الفريق، دون انقطاع.

    الأظهرة اليسرى.. ظاهرة فرنسية غريبة

    شهدت قائمة منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، التي أعلن عنها المدير الفني المخضرم ديدييه ديشان، ظاهرة مثيرة للغاية؛ وهي كثرة اللاعبين الذين تم ضمهم، في مركز الظهير الأيسر.

    نعم.. ديشان ضم 3 لاعبين يجيدون في مركز الظهير الأيسر؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: لوكاس دين "أستون فيلا الإنجليزي".

    * ثانيًا: لوكاس هيرنانديز "باريس سان جيرمان الفرنسي".

    * ثالثًا: تيو هيرنانديز "الهلال السعودي".

    كذلك.. هُناك اللاعب مالو جوستو، الذي يلعب كظهير أيمن مع نادي تشيلسي الإنجليزي؛ ولكنه يجيد على الطرف الأيسر أيضًا.

    كل ذلك يجعلنا نتساءل: "ألم يكن من الأفضل الاستغناء عن لاعب ما في الظهير الأيسر من أجل استدعاء آخر في مركز أهم؟!".

    مثلًا.. كان من الممكن أن يتم الاستغناء عن ظهير ما، واستدعاء لاعب وسط بدلًا منه؛ خاصة أن هذا المركز شهد بعض المفاجآت، وهو ما سنتحدث عنه لاحقًا.

    خط الوسط.. الاستدعاء للاعب الأجهز

    أكثر مركز أثار جدل في قائمة منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، التي ستشارك ببطولة كأس العالم 2026، كان خط الوسط؛ حيث تم استبعاد أكثر من اسم مهم، على النحو التالي:

    * أولًا: إدواردو كامافينجا "ريال مدريد الإسباني".

    * ثانيًا: ماتيو جيندوزي "فنربخشه التركي".

    * ثالثًا: كيفرين تورام "يوفنتوس الإيطالي".

    استبعاد كامافينجا ربما يكون المفاجأة الأكبر؛ لكن اللاعب دفع في النهاية، ثمن الموسم الكارثي لنادي ريال مدريد في 2025-2026.

    وهذا ما أكده ديدييه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا الأول لكرة القدم؛ الذي قال: "كامافينجا عانى من إصابات عديدة، ولم يلعب كثيرًا في 2025-2026.. هو لاعب صغير وقادر على العودة".

    أما جيندوزي رغم أنه من اللاعبين المفضلين لدى ديشان؛ إلا أن ملامح استبعاده من المونديال كانت واضحه، بعد عدم استدعائه في المعسكرات الأخيرة.

    وأساسًا.. المدير الفني المخضرم يبدو أنه رفع شعار "الأولوية للأجهز"؛ وذلك عند اختياره نجوم خط الوسط، تحديدًا.

    خط الهجوم.. الأقوى في منتخب فرنسا ولكن!

    العالم أجمع يعلم أن أقوى خط في منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، هو "الهجوم" الذي يضم أسماءً عالمية كبيرة؛ أبرزهم على الإطلاق، هم:

    * كيليان مبابي "ريال مدريد الإسباني".

    * عثمان ديمبيلي، ديزيري دوي وبرادلي باركولا "باريس سان جيرمان الفرنسي".

    * مايكل أوليسي "بايرن ميونخ الألماني".

    * ريان شرقي "مانشستر سيتي الإنجليزي".

    ونظرًا لكثرة الأسماء الهجومية النارية، كان لزامًا أن يتم استبعاد نجوم آخرين؛ أمثال "كينجسلي كومان وفلوريان توفان"، بعيدًا عن هوجو إيكيتيكي "المصاب".

    البعض ظن أن توفان سينضم إلى المنتخب الفرنسي، في بطولة كأس العالم 2026، بسبب تألُقه الكبير مع نادي لانس، في الموسم الرياضي الحالي؛ بينما كومان رغم عامه المميز مع النصر إجمالًا، إلا أنه عانى من تذبذب في المستوى خلال بعض الفترات.

    لكن بخلاف تذبذب المستوى في بعض فترات الموسم؛ هُناك جدل اشتعل بشأن مستقبل اللاعب مع منتخب فرنسا، في شهر نوفمبر الماضي.

    كومان لم ينضم إلى المنتخب الفرنسي، في معسكر نوفمبر الماضي؛ وذلك بعد تصريحاته التي قال فيها إنه لن يكون سعيدًا، إذا انضم إلى قائمة كأس العالم 2026 دون أن يكون له تأثيرًا كبيرًا.

    البعض ربط بين تصريحات نجم نادي النصر وعدم انضمامه للمنتخب وقتها؛ إلا أن المتحدث الرسمي للاتحاد الفرنسي رافائيل رايموند، نفى هذا الأمر في تصريحات لصحيفة "الرياضية".

    آنذاك.. قال رايموند: "النصر أخبرنا أن اللاعب يمر بوعكة صحية.. لا يوجد خلافات بين كومان والمدير الفني ديدييه ديشان".

    وعلى الرغم من ذلك.. تواصل غياب كومان عن معسكر منتخب فرنسا، في شهر مارس الماضي؛ قبل أن يتم استبعاده من قائمة كأس العالم 2026، رسميًا.

    باريس الأكثر تمثّيلًا.. ومؤشر مارسيليا الخطير!

    أخيرًا.. يجب الإشارة إلى أن قائمة منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، في بطولة كأس العالم 2026؛ ضمت 8 لاعبين ينشطون داخل الدوري المحلي، من أصل 26 اسمًا.

    وبالطبع.. يعتبر نادي باريس سان جيرمان الأكثر تمثّيلًا في القائمة، وذلك بـ5 أسماء نارية؛ بينما جاء الثلاثي الآخر من الدوري الفرنسي، على النحو التالي:

    * لانس: الحارس روبن ريسر.

    * رين: الحارس برايس سامبا.

    * موناكو: الجناح ماجنيس أكليوش.

    لكن الملاحظ أنه لأول مرة منذ 24 سنة؛ لا ينضم أي لاعب من العملاق الفرنسي مارسيليا إلى قائمة المنتخب الوطني، في بطولات كأس العالم.

    وهذا مؤشر خطير للغاية بالنسبة لهذا النادي الكبير؛ حيث يدل على انخفاض "الجودة المحلية"، خلال السنوات القليلة الماضية.