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DIDIER DESCHAMPS FRANCEGetty Images
علي سمير

فيديو | ديشان كان في الصورة .. كواليس الخطة السعودية لاستبدال دونيس وقرار حاسم لليوناني بعد خليجي 27!

جيورجوس دونيس
السعودية
السعودية ضد الإمارات العربية المتحدة
كأس الخليج
ديدييه ديشامب
كأس آسيا

اجتماعه مع مات كروكر حسم كل شيء

كواليس جديدة تخرج عن مستقبل المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، وحقيقة الأنباء التي انتشرت مؤخرًا حول مغادرته لمنصب المدير الفني للمنتخب السعودي عقب التتويج ببطولة خليجي 27.

السعودية نجحت في الفوز بالبطولة بعد الانتصار على الإمارات بثنائية نظيفة في النهائي الذي أقيم الثلاثاء الماضي، ومع ذلك توقع البعض رحيل دونيس وقدوم روبرتو مارتينيز بدلًا منه.


  • ما هي القصة؟

    الإعلامي عمار باحكيم قال عبر برنامج "في 90" على القناة الرياضية السعودية:"عندما سألنا بدر الرزيزاء عن إمكانية استمرار دونيس، لم يحسم الأمور وترك الأمور مفتوحة لتقييم مات كروكر المدير الرياضي للاتحاد".

    وأضاف:"القصة حسب معلوماتنا هي أن مات كروكر اتفق مع المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، وهذا الأمر تم قبل كأس الخليج، وهذا الأمر تم الاتفاق عليه في أول اجتماع للاتحاد السعودي ورئيسه بدر الرزيزاء".

    وتابع:"امتلكنا هذه المعلومات قبل انطلاق بطولة خليجي 27، ولم نعلن عنها حفاظًا على استقرار الفريق خلال البطولة".

    من جانبه، نفى الاتحاد السعودي بشكل قاطع ما تردد، مؤكدًا استمرار دونيس في منصبه، مضيفًا: "لا يوجد أي قرار يتعلق بتغيير الجهاز الفني".

    وتابع اتحاد الكرة في بيانه: "ندعو وسائل الإعلام كافة إلى ضرورة تجري الدقة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".


  • Roberto Martinez Getty

    القصة الكاملة

    الإعلامي نايف الثقيل قال عبر برنامج "في المرمى":"يجب الإشادة بالتعامل الإعلامي للاتحاد السعودي الجديد، لأنه تفاعل بشكل سريع مع الأمر، تواصل مع المدرب بشكل مباشر وأبلغه بعدم صحة الأنباء حول تغييره ورحيله، وتم التواصل مع الإدارة الفنية".

    وأضاف:"كانت هناك مناقشات حول رحيل دونيس عقب انتهاء بطولة كأس العالم 2026، ومن الطبيعي قيام وكلاء بعض المدربين بتسويقهم من أجل تولي المنصب بدلًا منه".

    وتابع:"عرض على الاتحاد السعودي مدربين، الأول كان روبرتو مارتينيز والثاني هو ديدييه ديشان، ولكن لم يتم مناقشة ذلك بشكل جدي، لوجودة رغبة لإعطاء دونيس فرصة حتى بطولة كأس آسيا 2027، مع مراعاة المرحلة الانتقالية بين مجلس الإدارة القديم والجديد".

  • اجتماع كروكر ودونيس

    وفي سياق متصل قال الثقيل:"المدير الرياضي للاتحاد السعودي مات كروكر، اجتمع مع دونيس بعد انتهاء كأس العالم 2026، وعرض عليه كافة السلبيات التي مر بها في المونديال ولم يتمكن من حلها بسبب ضيق الوقت".

    واستكمل:"تم النظر كذلك إلى الأمور التي عانى منها الفريق في آخر 10 سنوات، كما أضاف له مات كروكر سلبيات أخرى شاهدها من خلال متابعته للمنتخب، وبعدها تم الاتفاق على خطة عمل نُظر فيها إلى كأس الخليج كمحطة إعدادية لكأس آسيا".


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    أساس المنتخب السعودي

    وأما بالنسبة للمجموعة التي سيعتمد عليها دونيس:"المدرب اليوناني يؤمن بأن الـ23 لاعبًا الذين شاركوا في كأس الخليج هم القوام الرئيسي للفريق ولن يتم تغييرهم، ويبحث الآن عن 3 أو 4 عناصر إضافية، كما يتابع موقف المصابين".

    وأنهى تصريحاته:"نواف العقيدي سافر إلى لندن برفقة طبيب المنتخب للتأكد من إمكانية خضوعه لعملية جراحية من عدمها، وحسن كادش وغيره يتم مناقشة برنامجهم العلاجي".