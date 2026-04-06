ديدييه ديشامب يشرح لماذا يعد تدريب كيليان مبابي وأوسمان ديمبيلي ومايكل أوليسي مهمة سهلة، حيث إن أبطال المنتخب الفرنسي «لا يخدعون أنفسهم»

في حين يرى العديد من المراقبين أن تحقيق التوازن بين شخصيات نجوم عالميين مثل مبابي وديمبيلي ومايكل أوليسي قد يمثل مشكلة صعبة، فإن ديشامب ينظر إلى الأمر من منظور مختلف. ويعتقد مدرب «الديوك» أن الجودة الفائقة لهؤلاء اللاعبين تجعل مهمته أسهل بكثير مقارنة بمن يعملون في المستويات الأدنى من كرة القدم الفرنسية.

وفي حديثه بعد أيام من تعاون مبابي وديمبيلي لافتتاح التسجيل ضد البرازيل في المباراة الودية الدولية الأسبوع الماضي، قبل أن يمرر أوليسي الكرة إلى هوغو إكيتيكي ليحسم المنتخب الفرنسي الفوز 2-1، تناول ديشامب المفهوم الخاطئ الشائع حول دوره.

"غالبًا ما يُطرح عليّ السؤال التالي: 'واو، لا بد أن إدارة كيليان مبابي ومايكل أوليسي وأوسمان ديمبيلي أمر صعب...' أعتقد أن إدارة الشباب أو حتى المدربين في الدوري الفرنسي (الدرجة الأولى) أو الدوري الفرنسي (الدرجة الثانية) أو الدوري الوطني أصعب بكثير، لأن المشاكل مختلفة"، أوضح ديشامب.



