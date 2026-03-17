ليلة خذلان دروجبا: باريس سان جيرمان ليس برشلونة يا تشيلسي.. ولويس إنريكي يعلنها للعالم "أنا لستُ مدربًا مجنونًا"

لم يكن مجرد فوز، بل استعراضًا للقوة وإعلانًا صريحًا عن بطل لا يرحم؛ هكذا جاء ملخص اكتساح العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان لمستضيفه نادي تشيلسي الإنجليزي، مساء يوم الثلاثاء.

باريس سان جيرمان فاز (3-0) على أرضية ميدان تشيلسي، ضمن منافسات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وسجل ثلاثية الفريق الباريسي في شباك الفريق اللندني؛ كل من خفيتشا كفاراتسخيليا وبرادلي باركولا وسيني مايولا، في الدقائق 6 و14 و62 تواليًا.

وجدد النادي العاصمي بذلك، انتصاره الكاسح "ذهابًا" في باريس؛ حيث كانت المباراة قد انتهت بالفوز (5-2)، ليكمل سيمفونية التأهُل إلى ربع النهائي.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد الاكتساح الباريسي لنادي تشيلسي..