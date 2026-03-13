Goal.com
مباشر
Spurs Legends v AC Milan GlorieGetty Images Sport

ترجمه

ديدا يفاجئ الجميع: "مستوى حراس المرمى في الدوري الإيطالي اليوم أعلى مما كان عليه عندما كنت ألعب"

حارس مرمى ميلان السابق: "الدوري الإيطالي؟ كل شيء ممكن"

البرازيلي ديدا، الحارس السابق للمنتخب البرازيلي وميلان، الذي لعب في صفوفه من 2002 إلى 2010، بمجموع 302 مباراة، ولقب دوري واحد ودوري أبطال أوروبا مرتين، يتحدث إلى صحيفة Repubblica. فيما يلي أبرز ما جاء في المقابلة. 

ديدا، هل أعاد ميلان فتح باب المنافسة على الدوري يوم الأحد؟

"أعتقد أن إنتر لا يزال المرشح الأوفر حظًا، فهو فريق عظيم. يجب أن يواصل ميلان لعب مبارياته، بهدف البقاء بين الأربعة الأوائل. بالطبع، لا يزال هناك الكثير من المباريات. كل شيء ممكن".

فاز ميلان بقيادة أليجري في ديربيين: هل الفارق بسبع نقاط مع إنتر ميلان عادل؟

"الفارق هو نتيجة التعثر مع الفرق الصغيرة والمتوسطة. لقد أثبت ضد الفرق الكبيرة أنه قوي ومستوى. كما حدث مع إنتر مرتين. لكن هذا المستوى يجب أن يستمر في كل مباراة. اليوم كان من الممكن أن يكون أقرب إلى القمة". 

  • هل ماينان من بين أفضل حراس المرمى في أوروبا؟

    "نعم، حتى بسبب ثباته. ثم أضع دوناروما. آخر لاعب أحبه هو رايا من أرسنال".

    لكن هل المستوى المتوسط في الدوري الإيطالي أعلى أم أقل مما كان عليه عندما كنت تلعب؟

    "أعتقد أنه أعلى. إلا أن طريقة اللعب الآن مختلفة عن طريقة اللعب في عصري. يتحمل الحارس مسؤولية أكبر: يُطلب منه أن يجيد اللعب بالقدمين، وأن يكون لديه رؤية واسعة، وبالطبع أن يتصدى للكرات ويقود الدفاع. لهذا السبب من الصعب إجراء مقارنات بين عصور مختلفة. على أي حال، يثبت ماينان وسفيلار وكارنيسيكي أنهم الأقوى في الدوري".

    أنشيلوتي سيقود البرازيل في كأس العالم: هل تحدثتما؟

    "لا، ليس مؤخرًا، لكنه يعلم أنني أشجعه. أنا سعيد لرؤيته يقود المنتخب البرازيلي، إنه مدرب رائع وشخص رائع، وآمل أن يعيد البرازيل إلى القمة. لديه قدرة مذهلة على تكوين مجموعة ذات عقلية قوية وناجحة، إنه الرجل المناسب".

    إذن، من سيفوز بكأس العالم؟

    "البرازيل".

    إيطاليا قد لا تصل إلى هناك.

    "آمل ألا يحدث ذلك. منتخبكم الوطني له تاريخ عظيم، يجب أن يكون دائماً في المراحل النهائية من مثل هذه البطولة. بدون الأزوري، ستفقد كأس العالم بعضاً من جمالها".

    • إعلان
الدوري الإيطالي
لاتسيو crest
لاتسيو
لاتسيو
ميلان crest
ميلان
ميلان
0