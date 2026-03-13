ديدا يفاجئ الجميع: "مستوى حراس المرمى في الدوري الإيطالي اليوم أعلى مما كان عليه عندما كنت ألعب"

البرازيلي ديدا، الحارس السابق للمنتخب البرازيلي وميلان، الذي لعب في صفوفه من 2002 إلى 2010، بمجموع 302 مباراة، ولقب دوري واحد ودوري أبطال أوروبا مرتين، يتحدث إلى صحيفة Repubblica. فيما يلي أبرز ما جاء في المقابلة.

ديدا، هل أعاد ميلان فتح باب المنافسة على الدوري يوم الأحد؟

"أعتقد أن إنتر لا يزال المرشح الأوفر حظًا، فهو فريق عظيم. يجب أن يواصل ميلان لعب مبارياته، بهدف البقاء بين الأربعة الأوائل. بالطبع، لا يزال هناك الكثير من المباريات. كل شيء ممكن".

فاز ميلان بقيادة أليجري في ديربيين: هل الفارق بسبع نقاط مع إنتر ميلان عادل؟

"الفارق هو نتيجة التعثر مع الفرق الصغيرة والمتوسطة. لقد أثبت ضد الفرق الكبيرة أنه قوي ومستوى. كما حدث مع إنتر مرتين. لكن هذا المستوى يجب أن يستمر في كل مباراة. اليوم كان من الممكن أن يكون أقرب إلى القمة".