تحدث أليساندرو ديامانتي، المدرب واللاعب السابق في الدوري الإيطالي، إلى موقع gianlucadimarzio.com عقب الإعلان عن رحيل محمد صلاح عن ليفربول. وقد لعب الاثنان معاً في فريق فلورنسا خلال موسم 2014/2015، بدءاً من شهر يناير عندما انضم اللاعب المصري قادماً من تشيلسي. "يصل المرء إلى مرحلة في مسيرته المهنية يصبح فيها من المقبول اتخاذ خيارات مختلفة: بعد كل هذه السنوات، والأهداف، والأرقام القياسية، وما قدمه للريدز، أعتقد أن هذا أمر طبيعي".
ديامانتي: «في فيورنتينا، كان صلاح يحمل الكابتشينو في يده دائماً، وكنت أقول له إنه عاجلاً أم آجلاً سيتبول على نفسه»
شكوك أولية
"لطالما كانت علاقتي بمومو رائعة، خاصةً لأنني كنت أتحدث الإنجليزية، أما هو، الذي جاء من تشيلسي، فلم يكن يتحدث الإيطالية، ولذا، وبما أنني كنت بمثابة حلقة الوصل بين الجميع في غرفة الملابس، فقد توليت رعايته. كان قد أتى من الدوري الإنجليزي الممتاز وكنا نعلم أنه لاعب قوي، لكننا شككنا في قدراته في البداية خلال التدريبات لأنه، على الرغم من سرعته الفائقة، لم يكن يتمتع بالمهارات الفنية المذهلة التي يتمتع بها الآن. بمجرد أن أصبح في أفضل حالاته، أثبت أنه لاعب من فئة أخرى، بفضل سرعته المذهلة. لكنه كان يضيع الكثير من الأهداف، وكان أكثر براعة في صنع الفرص".
الكابوتشينو على الطريقة الفلورنسية
"كان من دواعي سروري اللعب معه: بصفتي لاعب خط وسط مبدع، كنت أبحث عنه في المساحات الخالية، وكان يتمتع بسرعة فائقة، لذا كان من السهل العثور عليه. شاب رائع، وأحتفظ بذكرى رائعة عنه بصدق. حكايات؟ كنت أضايقه دائمًا لأنه كان يحمل الكابتشينو في يده دائمًا، ولا أحد يعرف كم كان يشرب منه. قبل التدريب في غرفة الملابس كان هناك الكابتشينو، وبعد التدريب الكابتشينو، لذلك كنت أقول له دائمًا: "يومًا ما ستتغوط على نفسك". كان من الممتع رؤيته يدور باستمرار وهو يحمل هذا الكوب الضخم، نحن نتحدث عن شاب ودود، لطيف للغاية وبلا شك بطل مطلق، كان هناك تقدير متبادل كبير".
المستقبل
"لا أعتقد أبدًا أنه سيعود إلى الدوري الإيطالي، وفي رأيي أنه لن يعود إلى إيطاليا أبدًا؛ سيجد بالتأكيد حلاً لمواصلة اللعب على أعلى المستويات في الخارج، أو سيذهب للاستمتاع بالحياة وينهي مسيرته بهدوء، دون ضغوط. وجهته التالية؟ بصراحة لا أعرف الإجابة، أنا أعتمد على حدسي. لم أسمع عنه منذ فترة، وأتذكره بمودة كبيرة، وإذا صادفته في مكان ما، فسنشرب كأساً معاً بالتأكيد".