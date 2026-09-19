دون المستوى ودرس لآرسنال.. أرتيتا يعلق على السقوط أمام برايتون بثلاثية!

تحطمت هالة الفوز الدائم التي كانت تحيط بفريق أرتيتا على أرضية ملعب الأميكس بعدما قدّم برايتون درسًا تكتيكيًا رفيع المستوى للإطاحة بحامل اللقب. فبعد بداية مثالية للموسم شهدت فوز أرسنال في سبع مباريات متتالية بمختلف المسابقات، بدا فريق شمال لندن هشًا على نحو غير معهود أمام برايتون الذي اعتمد الضغط العالي.

وفي حديثه إلى برنامج BBC Radio 5 Live Sports Report عقب صافرة النهاية، تحدّث أرتيتا بإحباط وصراحة عن إخفاقات فريقه. واعترف الإسباني بأن فريقه فشل في مجاراة الحدّة المطلوبة على هذا المستوى، قائلًا: «كان برايتون يستحق الفوز بالمباراة. لم نؤدِّ الأساسيات بشكل صحيح لفترات طويلة، خاصة في الشوط الأول. لم نفز بما يكفي من الصراعات الثنائية، ولا الكرات الثانية، وهذا يشتّت الفريق. مع الأخطاء التي ارتكبناها، وخصوصًا مع المبادئ التي لم نطبّقها أمام فريق يريد أن يضغط عليك.»