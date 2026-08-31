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Donyell Malen Goal OnlyGoal AR
أحمد فرهود

دونيل مالين "ظاهرة الدوري الإيطالي الجديدة".. نجم روما يواصل إحراج برشلونة ولتسعد يا تشافي ولكن بحذر!

فقرات ومقالات
دونيل مالين
روما
برشلونة
ليتشي ضد روما
ليتشي
الدوري الإيطالي

ليلة إبداعية جديدة من مالين ضد ليتشي..

عالم كرة القدم "غريب وعجيب"؛ فهُناك الكثير من اللاعبين الذين يدخلون في مرحلة الشك، قبل العثور على أنفسهم مع أندية بعينها.

من هؤلاء اللاعبين؛ المهاجم الهولندي دونيل مالين، الذي ينشط في صفوف نادي روما الإيطالي حاليًا.

مالين يقدّم مستويات أكثر من رائعة مع فريق روما الأول لكرة القدم؛ آخرها في مواجهة نادي ليتشي الإيطالي، مساء اليوم الإثنين.

وفاز روما (4-0) ضد ليتشي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإيطالي، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ وذلك في المباراة التي شهدت تسجيل مالين، هدفين.

وبثنائيته ضد ليتشي؛ يكون النجم الهولندي قد ساهم في حصد روما نقطته السادسة من مباراتين، ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي بـ"فارق الأهداف".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ مجموعة من النقاط المهمة، بعد تألُق مالين مع فريق العاصمة الإيطالية..

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  • US Lecce v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    دونيل مالين.. بداية تهديفية "جنونية" في الموسم الحالي

    أولًا.. يجب الإشارة إلى "البداية الرائعة" للنجم الهولندي دونيل مالين، مع نادي روما الإيطالي، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    مالين البالغ من العمر 27 سنة، خاض مباراتين رسميتين مع فريق روما الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الحالي؛ وذلك على النحو التالي:

    * الجولة الأولى من الدوري الإيطالي: روما (4-0) فيورنتينا.

    * الجولة الثانية من الدوري الإيطالي: ليتشي (0-4) روما.

    وفي مباراة فيورنتينا، سجل النجم الهولندي 3 أهداف "هاتريك"؛ قبل أن يهز شباك ليتشي مساء يوم الإثنين، بثنائية.

    أي أن دونيل مالين سجل 5 أهداف في مباراتين فقط، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ ليكون استكمالًا لمسلسل التألُق الذي بدأهُ، في عام 2026.

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  • US Lecce v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    دونيل مالين.. "ظاهرة" الدوري الإيطالي الجديدة!

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية؛ سنتحدث الآن عن تألُق النجم الهولندي دونيل مالين، منذ بداية عام 2026 بصفةٍ عامة.

    وانتقل مالين إلى نادي روما الإيطالي، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2026"، قادمًا من نادي أستون فيلا الإنجليزي؛ ولمدة 6 أشهر فقط على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء.

    وخلال نصف الموسم الماضي فقط مع روما؛ سجل النجم الهولندي 15 هدفًا وصنع 3 آخرين، خلال 20 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

    هذا التألُق في الـ6 أشهر الأولى؛ دفع إدارة نادي العاصمة الإيطالية لتفعيل بند شراء اللاعب نهائيًا، وبعقدٍ حتى 30 يونيو 2030.

    وكما ذكرنا.. واصل مالين انفجاره التهديفي مع روما، في بداية العام الرياضي الحالي 2026-2027؛ ليثبت أن تألُقه الكبير في نصف الموسم الماضي، لم يكن صدفة.

    - أرقام دونيل مالين في الدوري الإيطالي منذ يناير 2026:

    * مباريات: 20.

    * مساهمات تهديفية: 21.

    * أهداف: 19.

    * تمريرات حاسمة: 2.

  • FC Barcelona fansGetty Images

    دونيل مالين.. اللاعب الذي فشل انتقاله إلى برشلونة "مرتين"

    الآن وبعد استعراض "الانفجار التهديفي" للنجم الهولندي دونيل مالين، مع نادي روما الإيطالي؛ لابد أن نتطرق إلى مسيرة اللاعب، التي لم تشهد تمثّيل ناديًا عملاقًا في الملاعب الأوروبية.

    هُنا.. قد يقول البعض إننا نقلل من الأندية التي لعب لها مالين؛ مثل فريقه الحالي روما، أو بوروسيا دورتموند الألماني وأستون فيلا الإنجليزي وآيندهوفن الهولندي.

    وبالطبع.. نحن لا نقلل من هذه الأندية - سالفة الذكر - أبدًا، ولا حتى من فريقي آرسنال الإنجليزي وأياكس أمستردام الهولندي؛ الذي ارتدى مالين قميصهما سابقًا، ولكن في الفئات السنية.

    وبعيدًا عن آرسنال وأياكس؛ فيجب النظر إلى الأسماء التي ارتبط بها مالين طوال مسيرته دون أن يمثّل أيًا منهم، وهم:

    * 1/ العملاق الكتالوني برشلونة.

    * 2/ ليفربول الإنجليزي.

    * 3/ مانشستر يونايتد الإنجليزي.

    * 4/ بايرن ميونخ الألماني.

    وقصة مالين مع برشلونة بالذات، مثيرة للغاية؛ حيث قيل أن الأسطورة الهولندية رونالد كومان أراد التعاقد معه، عندما كان يقود الفريق الأول في الفترة من أغسطس 2020 إلى أكتوبر 2021.

    إلا أن صفقة انتقال مالين إلى برشلونة، لم تكن ممكنة آنذاك؛ بسبب الأزمة المالية الناجمة عن انتشار فيروس "كورونا".

    ثم عاد اسم اللاعب وارتبط ببرشلونة في أواخر 2024؛ ووقتها.. كشفت صحيفة "سبورت" عن أن مالين عرض نفسه على النادي، للانضمام إلى الفريق في يناير أو يوليو 2025.

    وأكدت الصحيفة أن النجم الهولندي؛ لم يكن أولوية بالنسبة لبرشلونة ومديره الفني الألماني هانزي فليك، في ذلك الوقت.

    إلا أن تألُق مالين المبهر بقميص روما، ربما يكون بمثابة "الإحراج الشديد" لبرشلونة؛ حيث يبقى السؤال هُنا، هو: "هل ما يقدّمه النجم الهولندي الآن كفيل بأن يجعل عشاق العملاق الكتالوني يندمون على ضياع صفقته؟!".

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    دونيل مالين.. مصدر سعادة تشافي هيرنانديز ولكن!

    أخيرًا.. لا يجب إسدال الستار على تقريرنا، دون القول إن تألُق المهاجم الهولندي دونيل مالين، مع نادي روما الإيطالي؛ ربما يكون بمثابة الخبر السعيد، للمدير الفني الإسباني تشافي هيرنانديز.

    تشافي تولى تدريب منتخب هولندا الأول لكرة القدم رسميًا، في الأسابيع القليلة الماضية؛ وبعقدٍ لمدة 4 سنواتٍ كاملة، حتى نهاية بطولة كأس العالم 2026.

    لكن أيضًا.. لا ننسى أن مالين كان متألقًا مع روما، في الفترة من يناير إلى يونيو 2026 - كما ذكرنا -؛ ورغم ذلك لم يستفد منتخب هولندا من ذلك، في بطولة كأس العالم الأخيرة.

    مالين لم يسجل أو يصنع أي هدف مع هولندا، خلال 7 مباريات في عام 2026؛ من بينها 4 لقاءات ودية، وثلاثة في مونديال القارة الأمريكية.

    لذا سيكون تشافي مطالبًا، بعدم الاعتماد على تألُق مالين مع روما فقط؛ بل محاولة الاستفادة من نفس هذه النسخة، داخل كتيبة الطواحين الهولندية.