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Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki
ترجمه

هل يرحل عن مانشستر سيتي؟ وكيل دوناروما يكشف موقفه بعد إدانة سيتي بالتلاعب المالي

جيانلويجي دوناروما
مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي الممتاز

النادي الإنجليزي في ورطة

تحرك مانشستر سيتي بسرعة لطمأنة حارس مرماه النجم جانلويجي دوناروما عقب الأنباء الصادمة بشأن قرار إدانة النادي فيما يتعلق باللوائح المالية.

ويُعد الدولي الإيطالي، الذي انضم إلى ملعب الاتحاد في الصيف الماضي فقط، من بين عدة نجوم بارزين باتت مستقبلاتهم موضع تساؤل في أعقاب استنتاجات اللجنة المستقلة.

  • مانشستر سيتي يقدم تطمينات وسط التداعيات المالية

    أُدين مانشستر سيتي مؤخرًا بانتهاك 114 لائحة مالية من قِبل لجنة مستقلة. وقد أحدث هذا القرار صدمة في كرة القدم الإنجليزية، مُلقيًا بظلال من الشك على مستقبل العديد من النجوم البارزين في ملعب الاتحاد. ومع ذلك، يتمسك النادي ببراءته، كما قدّم رسميًا استئنافًا ضد القرار.

    تزامن توقيت الحكم مع انطلاق فترة التوقف الدولي، ما وفّر للفريق حماية مؤقتة من التدقيق الإعلامي المكثف. ومع عدم وجود أي مؤتمرات صحفية أو مباريات مقررة خلال الأسبوعين الماضيين، تعود الكرة المحلية الآن إلى الواجهة بينما يتعامل عملاق مانشستر مع هذا الموقف غير المسبوق خارج الملعب.


  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    رايولا يؤكد أن لا شيء يتغير بالنسبة لدوناروما

    وعلى الرغم من الغموض الذي يحيط بوضع سيتي في دوري الأضواء، يُصرّ وكيل دوناروما، إنزو رايولا، على أنّ الحارس لا يزال غير مكترث على الإطلاق. وكان حارس المرمى قد وصل إلى مانشستر الصيف الماضي، وتحدّثت معه إدارة النادي مباشرةً بالفعل.

    وقال رايولا لإذاعة Radio Napoli Centrale: «هل ستغيّر فوضى مانشستر سيتي أيّ شيء؟ لا، لن يتغيّر أيّ شيء بالنسبة لنا أو لجيجيو. تخرج الأنباء بشكل دوري. تحدّث النادي مع جيجيو والجميع هادئون».

    وأضاف رايولا أنّ التركيز الآني يبقى منصبًّا على الأمور داخل الملعب، قائلًا: «الآن هناك مباريات مهمة أمام ليفربول وباريس سان جيرمان، ثم ستأخذ العدالة الرياضية مجراها. لكنّ جيجيو تلقّى تطمينات من مانشستر سيتي».


  • المنافسون يتربصون بينما يتمسك سيتي ببراءته

    لا تزال الأجواء داخل ملعب الاتحاد تتسم بالتحدي. فقد حثّ رئيس النادي خلدون المبارك اللاعبين على التركيز بشكل كامل على مبارياتهم المقبلة، في حين كرّرالمدير التنفيذي فيران سوريانو علنًا أن النادي بريء تمامًا ومستعدّ لمواجهة الاتهامات. ومع ذلك، لا تزال غيمة سوداء تخيّم على إنجازات السيتي التي تعود إلى أول تتويج له بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2012.

    وقد بدأت الأندية المنافسة بالفعل في إعداد ردودها الخاصة. فبحسب صحيفة "تيلجراف"، فإن ليفربول ومانشستر يونايتد وأرسنال وتوتنهام قد أُبلغوا جميعًا بقرار الإدانة قبل بقية أندية الدوري. وقد وجّهت هذه الأندية الأربعة بالفعل إشعارات قانونية إلى السيتي تحتفظ بموجبها بحقها في المطالبة بتعويضات مالية.


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  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    استقبال عدائي في أنفيلد

    يحتل فريق إنزو ماريسكا حاليًا صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بسجل مثالي من الانتصارات بنسبة 100 بالمئة، لكن زخمه يواجه اختبارًا صعبًا. فأول مهمة محلية للسيتي منذ صدور الحكم هي رحلة شاقة إلى ملعب أنفيلد لمواجهة ليفربول، حيث يُتوقع أجواء شديدة العدائية.

    كما يواجه ماريسكا انتظارًا مقلقًا بشأن جاهزية إيرلينج هالاند، الذي جرى إعفاؤه من مهامه مع الصحافة النرويجية الشهر الماضي. وكان الهداف الفتّاك قد طلب استبداله خلال مباراة النرويج الدولية الأخيرة، وعاد على الفور إلى مانشستر، ما أضاف قلقًا جديدًا بشأن الإصابات قبيل سلسلة مباريات حاسمة.

الدوري الإنجليزي الممتاز
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ليفربول
ليفربول
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مانشستر سيتي
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