دونادوني عن ماسولين: "لا حاجة إلى علماء لتقييم قدراته". المبلغ الذي دفعه إنتر، دوره وخصائصه

تحدث روبرتو دونادوني، مدرب فريق سبيتسيا - الذي سيواجه مودينا في الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي للدرجة الثانية - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عشية المباراة عن مزايا ماسولين قائلاً: "إذا قرر إنتر ميلان التعاقد معه، فلا داعي لعلماء لتقييم قدراته، فهو لاعب يستحق اهتماماً خاصاً، حتى وإن لم أكن من المدربين الذين يطلبون من لاعبيهم الضغط على الخصم، فمن الضروري منعه من الدوران عندما يكون ظهره إلى المرمى".

وللعلم، فاز مودينا بنتيجة 3-0 بهدفين من دي لوكا وهدف من غليوزي، ودخل ماسولين من مقاعد البدلاء قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة ليحل محل سانتورو.