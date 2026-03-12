دونادوني عن ماسولين: "لا حاجة إلى علماء لتقييم الصفات". كم دفع إنتر، الدور والخصائص

بالنسبة ليانيس ماسولين، استثمر إنتر 3.5 مليون يورو في صفقة انتقال نهائية مع اللاعب الذي وقع عقدًا لمدة أربع سنوات ونصف، ينتهي في 30 يونيو 2030. إنه لاعب وسط متعدد الاستخدامات، بدأ كلاعب ثاني، لكنه وجد موقعه المثالي بعد أن تراجع بضعة أمتار: لاعب وسط طبيعي، يمكنه أيضًا اللعب في مراكز أخرى في الفريق عند الحاجة، سواء كلاعب صانع ألعاب أو متقدم في خط الهجوم. لاعب وسط قوي بدنيًا، بارع في الضربات الرأسية بفضل طوله الذي يبلغ 190 سم، وغالبًامايُقارن بأدريان رابيو بسبب خصائصه وجنسيته. ساعده وصوله إلى إيطاليا على تحسين مستواه التكتيكي والبدني، حيث زاد ماسولين من كتلة عضلاته وأصبح أكثر قوة وجاهزية للتصدي للخصوم.