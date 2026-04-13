Manchester United v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport
دومينيك كالفيرت-لوين "لا يحمل أي ضغينة" تجاه حادثة شد شعر ليساندرو مارتينيز، حيث يتحدث مهاجم ليدز عن حادثة البطاقة الحمراء في مباراة مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد
دومينيك كالفيرت ليوين
ليساندرو مارتينيز
مانشستر يونايتد ضد ليدز يونايتد
ليدز يونايتد
الدوري الإنجليزي الممتاز

تحدث دومينيك كالفيرت-لوين عن الحادثة المثيرة للجدل التي أدت إلى طرد ليساندرو مارتينيز خلال الفوز التاريخي لفريق ليدز يونايتد بنتيجة 2-1 على مانشستر يونايتد. ويؤكد المهاجم أنه لا يحمل أي ضغينة تجاه المدافع عقب المشادة الغريبة التي تضمنت شد الشعر، وبدلاً من ذلك اختار التركيز كلياً على النقاط الثلاث الحاسمة التي حصدها الفريق في صراعه لتجنب الهبوط.

    انقلبت المباراة بشكل حاسم لصالح الضيوف، حيث أظهر نواه أوكافور تلك الفعالية الهجومية التي افتقدها ليدز هذا الموسم، وسجل هدفين في أول 30 دقيقة ليصدم أصحاب الأرض. وعلى الرغم من محاولة يونايتد القوية في الدقائق الأخيرة، التي انطلقت بضربة رأس من كاسيميرو وتمريرة حاسمة سابعة عشرة من برونو فرنانديز، لم يتمكن «الشياطين الحمر» من تعويض النتيجة.

  • Manchester United v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    كالفيرت-لوين يتحدث عن طرده الغريب

    وكانت اللحظة الأكثر إثارةً هي تلك التي حصل فيها مارتينيز على بطاقة حمراء مباشرةً بعد مراجعة تقنية الفيديو (VAR) لقيامه بشد شعر كالفيرت-لوين. وفي تعليقه على الحادثة بعد المباراة، أبدى مهاجم ليدز مهنيةً واضحةً قائلاً: "لا أعلم، فأنا لا أضع القواعد. شعرت بشعري يُشد، فأبلغت الحكم، وهو من يتخذ القرارات. كان الأمر مؤسفاً بالنسبة له، سواء كان ذلك مقصوداً أم لا. ولا أحمل أي ضغينة".

    أثبت كالفيرت-لوين، الذي سدد خمس محاولات على المرمى لكنه فشل في التسجيل، أهميته الدفاعية لفريق ليدز عندما أبعد الكرة عن خط المرمى في الدقائق الأخيرة من المباراة.

    وقال: "كنت فقط في اللحظة المناسبة، منتبهًا ومتفاعلًا ومنتظرًا. كنت أقوم بعملي. لحسن الحظ، كنت هناك لأبعد الكرة عن خط المرمى، ويمكن القول إن هذا عوض عن الفرص التي كان يجب أن أسجلها في المرمى الآخر".

  • التركيز لا يزال منصبًا على البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز

    وبفضل هذه النتيجة، ابتعد ليدز بست نقاط عن منطقة الهبوط، مما أعطى دفعة قوية لآماله في البقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز. وشدد كالفيرت-لوين على أهمية النظر إلى الصورة الأوسع بدلاً من الاكتفاء بالاحتفال بفوز كبير خارج أرضه على فريق مايكل كاريك.

    وأوضح المهاجم، مشدداً على النهج العملي للفريق: "من السهل المجيء إلى هنا وصنع التاريخ، لكن هذا لا يهم في نهاية الموسم عندما يتم حساب النقاط. هذا هو كل ما نركز عليه - مباراة تلو الأخرى، للتأكد من بقائنا في الدوري الإنجليزي الممتاز".

  • Manchester United v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    أزمة دفاعية متفاقمة تواجه كاريك

    يواجه مانشستر يونايتد الآن أزمة دفاعية متفاقمة قبل رحلته المقبلة إلى تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سيقضي مارتينيز عقوبة الإيقاف لمدة ثلاث مباريات. وفي الوقت نفسه، سيسعى ليدز إلى الاستفادة من هذا الزخم المهم عندما يستضيف ولفرهامبتون، بهدف تعزيز مكانه الذي حصل عليه بصعوبة في الدوري الممتاز.

