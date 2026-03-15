بعد هزيمة يوم الأحد، أصبح حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الخامس بجدول الترتيب، متأخراً بنقطتين عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع، ومتقدماً بنقطة واحدة فقط على تشيلسي صاحب المركز السادس. ويحمل ليفربول حالياً 49 نقطة من 30 مباراة، مع بقاء ثماني مباريات فقط حتى نهاية الموسم. وفي حديث مباشر مع قناة "سكاي سبورتس" عقب التعادل المؤلم 1-1 مع توتنهام هوتسبير، وجه زوبوسلاي تحذيراً صارماً لزملائه.

وقال لاعب الوسط: "علينا أن نستيقظ"، داعياً إلى الوحدة. "إذا استمرينا على هذا المنوال، فسنكون سعداء في الموسم المقبل إذا لعبنا في دوري المؤتمر. يجب أن يقفوا خلفنا لأن الموسم الماضي، عندما توجنا باللقب قبل أربع مباريات من النهاية، كان الجميع سعداء. ادعمونا الآن ونحن نمر بأوقات صعبة".