تعرض ليفربول لهزيمة قاسية بنتيجة 4-0 أمام مانشستر سيتي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، في نتيجة كشفت عن مدى الصعوبات المستمرة التي يواجهها الفريق، مما أثار مزيدًا من المخاوف بشأن المسار الحالي للنادي. وكان إرلينغ هالاند نجم المباراة، حيث سجل ركلة جزاء في الدقيقة 39 ليفتح باب التسجيل. ثم سجل هدفين آخرين، بينما أضاف أنطوان سيمينيو هدفًا آخر.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت ركلة الجزاء هي نقطة التحول في برنامج Spíler TV، أجاب زوبوسلاي: "لا أعتقد أن ركلة الجزاء كانت نقطة التحول، بل كان الهدف الثاني الذي استقبلناه هو الذي غير مجرى المباراة. تبقى دقيقة واحدة، ويمكنك أن تذهب إلى الاستراحة بنتيجة 1-0، ثم تتلقى هدفاً آخر قبل ذلك، فليس من الإيجابي أن تخرج بعد ذلك وأنت تشعر أنه لا يزال لديك فرصة خارج أرضك أمام مانشستر سيتي. لأنني أعتقد أن قلة من الفرق يمكنها العودة من تأخر 2-0 أمام سيتي. لذا أقول إن الهدف الثاني كان نقطة التحول".