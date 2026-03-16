دومينيك سزوبوسلاي ينتقد جماهير ليفربول بعد التعادل المخيب للآمال أمام توتنهام

تلقى سعي ليفربول للوصول إلى المراكز الأربعة الأولى ضربة قوية أخرى يوم الأحد، بعد أن فشل في استغلال سيطرته على مباراة توتنهام. ورغم تسديده 17 كرة، افتقر «الريدز» إلى الحسم، حيث لم تصل سوى أربع تسديدات منها إلى المرمى. وكان زوبوسلاي قد منح أصحاب الأرض التقدم في الشوط الأول بضربة حرة رائعة - وهي هدفه الحادي عشر في موسمه الفردي المتميز - لكن السيناريو المألوف المتمثل في هشاشة الدفاع في الدقائق الأخيرة عاد ليتكرر. أصاب هدف التعادل الذي سجله ريتشارليسون في الدقيقة 90 الجماهير الصامتة بالصدمة، مما أدى إلى صيحات الاستهجان عند نهاية المباراة وهجرة جماعية واضحة من المدرجات قبل انتهاء المباراة. هذا النتيجة تترك النادي في المركز الخامس، مما يسلط الضوء على اتجاه مقلق يتمثل في خسارة النقاط في الدقائق الأخيرة من المباريات.