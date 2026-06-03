دولتان من الخليج الأقرب .. الكشف عن موعد الإعلان عن مستضيف كأس السوبر السعودي 2026

يأتي هذا الإعلان في ظل ترقب جماهيري وإعلامي واسع النطاق بعدما حدد الحساب الرسمي للمسابقة مواعيد المواجهات؛ حيث من المقرر أن تنطلق منافسات الدور نصف النهائي يومي 30 نوفمبر و1 ديسمبر المقبلين، على أن تُختتم البطولة بالمباراة النهائية في الرابع من ديسمبر 2026.

وتكتسب هذه النسخة من بطولة كأس السوبر السعودي طابعاً استثنائياً ومثيراً عبر مشاركة أربعة أندية بارزة تسعى لاقتناص أولى ألقاب الموسم الكروي الجديد، وهي: النصر، الأهلي، القادسية، والخلود، حيث يشارك الأخير كبديل لنادي الهلال الذي تم استبعاده من منافسات هذه النسخة إثر اعتذاره عن خوض مواجهة النسخة الماضية أمام الأهلي في هونج كونج.