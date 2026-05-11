يبدو مدرب مانشستر سيتي مقتنعاً تماماً بأن دوكو يمتلك الموهبة الفطرية التي تجعل اسمه يتردد في نفس السياق مع نخبة لاعبي الأطراف في العالم. وعقب التألق الأخير للاعب البلجيكي في الفوز بثلاثية نظيفة على برينتفورد، سُئل المدرب الكتالوني عما إذا كان جناحه قادراً على بلوغ مستويات نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور أو ظاهرة برشلونة لامين يامال.

وأجاب جوارديولا: "نعم، بالتأكيد. ويجب عليه دائماً أن يتقبل الدفع به نحو تقديم المزيد. أن يتقبل ذلك دائماً. وهذا أمر رائع جداً. نحن سعداء للغاية، فهو الآن يحسم المباريات، لكنه كان دائماً لاعباً جيداً جداً". كما أشار المدرب مازحاً إلى أنه عندما يتألق اللاعب فإن الفضل يعود للمدرب، بينما يقع اللوم في الأداء السيئ على اللاعبين أنفسهم.