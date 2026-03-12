دوغلاس لويز يتخطى انفصاله عن أليشا ليمان مع ابنة أسطورة أرسنال إيدو البالغة من العمر 19 عامًا

لا توجد أي معلومات عن موعد التقاء لويز وغاسبار، ومن المحتمل أن يكونا قد التقيا لأول مرة أثناء سيرهما في طرق مختلفة. شغل إيدو مناصب المدير الفني والرياضي في أرسنال قبل أن ينضم إلى إيفانجيلوس ماريناكيس ونوتنغهام فورست في عام 2024.

وكان دوره كرئيس عالمي لكرة القدم هناك قد جعله يلعب دورًا ما في الصفقة التي نقلت لويز إلى سيتي جراوند. وتُطرح أسئلة جادة حول مستقبل إيدو في نوتنغهام، مع توقع أنه سيتركقريبًا منصبه البارز هناك.

تزعم صحيفة ديلي ميل أن ابنته "من المتوقع أن تبقى في المملكة المتحدة" إذا تم فصل والدها من فورست وقرر العودة إلى موطنه الأصلي البرازيل - حيث يقال إن وظائف مستقبلية قد تم تجهيزها له بالفعل.

يأمل لويز أن يبقى في إنجلترا بعد صيف 2026 - بينما يمثل بلده في نهائيات كأس العالم المقبلة - مع قيام فيلا بالتفكير في اتفاقية تبقيه في صفوفها.