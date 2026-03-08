Getty
دور هاري كين في هبوط توتنهام يشرحه نجم توتنهام الذي عانى من الهبوط في آخر مرة هبط فيها الفريق من الدوري الممتاز في عام 1977
توتنهام فشل في تحقيق ألقاب لهدافه القياسي كين
ساعد كابتن منتخب إنجلترا كين فريق توتنهام في الوصول إلى نهائي كأس الرابطة ونهائي دوري أبطال أوروبا، بينما سجل 280 هدفًا للنادي الذي منحه فرصته الكبيرة. ومع ذلك، لم يتمكن من الفوز بأي لقب كبير، حيث بدأ العشب يبدو أكثر خضرة في مكان آخر.
تم الانتهاء من صفقة انتقاله إلى بايرن ميونيخ مقابل مبلغ ضخم في عام 2023، حيث حافظ كين على مستواه الفردي الرائع مع العملاق الألماني، بينما فاز بلقب الدوري الألماني.
تفتقد ملعب توتنهام هوتسبير بشدة الشرارة التي كان كين يضفيها على الفريق. نجح أنجي بوستيكوغلو في تحقيق لقب الدوري الأوروبي في عام 2025، منهياً 17 عاماً من الجفاف على صعيد الألقاب، لكن توتنهام انتقل من توماس فرانك إلى المدرب المؤقت إيغور تودور على مدار 10 أشهر يمكن نسيانها إلى حد كبير.
كين قفز من سفينة توتنهام التي بدأت تغرق
فقط مركزان ونقطة واحدة تفصلهم عن منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز في الوقت الحالي. ميكي ستيد يعرف كيف يشعر المرء عند الهبوط، بعد أن عانى من ذلك إلى جانب لاعبين مثل جلين هودل وبات جينينغز في عام 1977، وقد تحدث إلى موقع football.london عن التحديات التي تواجهها دفعة 2025-26: "أنا حزين جدًا من أجلهم. سيشعر اللاعبون بخيبة أمل. الجميع يشعر بخيبة أمل. لا أعتقد أننا كنا نمتلك الرؤية اللازمة لتنمية النادي. لدينا كل شيء. لدينا الملعب، ولدينا مرافق التدريب، ولدينا الكشافة، لكن انظروا إلى ما حدث مع هاري كين.
لقد ذهب إلى ألمانيا، وهذه هي موسمه الثالث هناك. لماذا لم يستطع توتنهام الاحتفاظ به؟ لأنه أراد الفوز بشيء ما، لذا لا بد أنه كان يعلم. إنه يسجل الأهداف للمتعة هناك، وكان بإمكانه فعل ذلك في الدوري الإنجليزي الممتاز. هناك الكثير من التغييرات في توتنهام".
كيف تشعر بعد هبوط توتنهام؟
وأضاف ستيد عن التقلبات التي شهدها توتنهام الموسم الماضي، والتي انتهت بخسارة بوستيكوغلو لمنصبه: "عندما تمر بفترة صعبة، يصعب عليك الحصول على فرص، لذا كل شيء ينقلب عليك.
"انظر إلى ليفربول هذا الموسم. ذهبوا إلى ولفرهامبتون في حالة سيئة بعض الشيء وتعرضوا للهزيمة. لكن انظر إلى وست هام. حققوا بعض النتائج الجيدة، وفجأة يبدو أنهم قادرون على الخروج من هذه الأزمة".
لقد مر ما يقرب من 40 عامًا منذ أن فقد توتنهام مكانته بين نخبة كرة القدم الإنجليزية، ويصف ستيد شعوره تجاه هذا السقوط المذل قائلاً: "أشعر بالغثيان، صدقني. إذا ارتكبت خطأً، تشعر بالغثيان الشديد.
"بغض النظر عن محاولات زملائك في الفريق لمساعدتك وإخبارك "لا تقلق" و"استمر"، فإنك تشعر باليأس التام. أنت شاب صغير، تلعب في ذلك الفريق. إذا كنت تلعب بثقة كبيرة، فأنت لاعب أفضل مما لو لم تكن كذلك. يمكنك أن ترى ذلك حتى في اللاعبين من الطراز الرفيع. بمجرد أن يتأثروا بقليل من الضغط ويفقدوا ثقتهم، فإنهم لا يعودون كما كانوا".
مباريات توتنهام 2025-26: مباريات مهمة في دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام، الذي شهد أيضًا رحيل هيونغ-مين سون الصيف الماضي، يفتقر إلى لاعبين يتمتعون بالثقة الراسخة التي يتمتع بها كين. لم تساعد الإصابات في تحقيق أهدافهم، لكن تيودور لم يقنع بعد جماهيره المستاءة بأنه الرجل المناسب لقيادة الفريق إلى بر الأمان.
ولن تصبح الأمور أسهل، حيث يستعد توتنهام لمواجهة أتلتيكو مدريد في مباراة ذهاب وإياب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، والتي ستأتي بين رحلة إلى ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز. ثم سيخوض الفريق مباراة حاسمة مع نوتنغهام فورست في 22 مارس.
