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Vissel Kobe v Al-Ahli : AFC Champions EliteGetty Images Sport
أحمد فرهود

قضية غريبة تثير الجدل في السعودية.. تفاصيل عرض "علامة الأهلي التجارية" للبيع بـ50 مليون ريال!

الأهلي
دوري روشن السعودي

وزارة الرياضة قالت كلمتها في هذه القضية..

عاش الشارع الرياضي السعودي على وقع جدل كبير، في الساعات القليلة الماضية؛ بسبب عرض علامة النادي الأهلي التجارية، للبيع.

نعم.. علامة تجارية تحمل اسم الأهلي، ظهرت عبر إحدى المنصات المُتخصصة بالتنازل عن العلامات التجارية؛ وذلك للبيع مقابل 50 مليون ريال سعودي، في مفاجأة أثارت الكثير من الجدل.

  • FBL-ASIA-C1-AL-AHLI-MACHIDA ZELVIAAFP

    الأهلي يعدل شعاره.. ومستثمر يحصل على ترخيص باسم النادي!

    وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "الجزيرة" مساء اليوم الأربعاء، عن تفاصيل قضية عرض علامة النادي الأهلي التجارية للبيع؛ والتي أثارت جدلًا واسعًا في الشارع الرياضي السعودي، خلال الساعات القليلة الماضية.

    الصحيفة أشارت إلى أن هذه القضية، تعود للفترة التي شهدت تصحيح أوضاع الجهات والشركات والأندية؛ التي تتضمن شعاراتها "السيفين والنخلة"، ومن بينها الأهلي.

    وأوضحت الصحيفة أن إدارة الراقي، قامت بتعديل شعار النادي وهويته البصرية، ضمن هذه الإجراءات - سالفة الذكر -؛ بينما سجل أحد المستثمرين اسم الأهلي في نفس الفترة، كـ"علامة تجارية" لدى وزارة التجارة السعودية.

    ولم يكتفِ هذا المستثمر، بتسجيل اسم الأهلي كـ"علامة تجارية" فقط؛ بل حصل على ترخيص من وزارة الرياضة السعودية، لإنشاء مركز وصالة رياضية يحملان نفس الاسم.

    كما تتضمن الترخيص الذي تحصل عليه؛ ممارسة مجموعة واسعة من الأنشطة والألعاب الرياضية، من بينها "كرة القدم واليد والطائرة والتنس".

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  • Vissel Kobe v Al-Ahli : AFC Champions EliteGetty Images Sport

    الحصول على "علامة تجارية" أخرى باسم الأهلي

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. صحيفة "الجزيرة" تحدثت عن تفاصيل مثيرة أخرى، تتعلق بالمستثمر الذي قام بتسجل اسم الأهلي كـ"علامة تجارية"، وحصل على ترخيص من وزارة الرياضة؛ لإنشاء مركز وصالة رياضية، بنفس الاسم.

    وأكدت الصحيفة أن هذا المستثمر، سجل "علامة تجارية" أخرى؛ تتضمن تصميمًا عبارة عن "درع يتوسطه تاج باللونين الأخضر والأبيض"، ضمن الفئات الخاصة بالملابس والمنتجات الرياضية.

    وشددت الصحيفة على أن العلامتين، أصبحتا ضمن أصل تجاري واحد بعد الدمج؛ قبل عرضهما للبيع مقابل 50 مليون ريال سعودي، عبر إحدى المنصات المُتخصصة.

  • وزارة الرياضة ترد على قضية استغلال اسم الأهلي

    واستكمالًا لخبرها.. وجّهت صحيفة "الجزيرة" مساء اليوم الأربعاء، استفسارًا إلى وزارة الرياضة السعودية؛ بشأن قضية استغلال أحد المستثمرين لاسم النادي الأهلي، في القضية التي أثارت جدلًا واسعًا.

    "الرياضة" ردت بالقول: "نظام (العلامة التجارية) يخضع لاختصاص جهة أخرى.. وللنادي الأهلي حق اتخاذ الإجراءات القانونية، للاعتراض على استغلال اسمه".

    أما بالنسبة لترخيص المركز والصالة الرياضية، اللذين يحملان اسم الأهلي؛ فقد كشفت الوزارة عن أنها تسلمت طلب من أحد المستثمرين بذلك، بعد استخراجه للسجل التجاري واستكماله جميع الشروط.


  • Ahli Franck Kessie Ivan ToneyGetty

    إجراءات وزارة الرياضة بعد اعتراض الأهلي

    وأخيرًا.. اعترفت وزارة الرياضة أن عملاق جدة الأهلي، قدّم اعترضًا رسميًا لها؛ بشأن استغلال أحد المستثمرين، لاسم وهوية النادي.

    وأعلنت الوزارة أنها قامت على الفور، بدراسة كافة الجوانب في هذا الاعتراض؛ ومن ثم اتخاذ إجراءات تصحيح الاسم التجاري في رخصة المركز وصالة الألعاب الرياضية، التابعة للمستثمر سالف الذكر.

    ولفتت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات، التي اتخذتها بعد اعتراض الأهلي؛ جاءت لتجنُب أي ازدواج أو لبس، قد ينتج من تشابه الأسماء.