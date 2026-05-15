Goal.com
مباشرالتذاكر
Damac v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

"لمَ لا نغيّر بوصلة الدوري".. رئيس ضمك يثير الجدل قبل مواجهة النصر ويكشف حقيقة مكافآت الهلال الضخمة!

النصر
الهلال
ضمك
دوري روشن السعودي
النصر ضد ضمك

ماذا قال رئيس ضمك؟!..

أثار خالد آل مشعط، رئيس نادي ضمك، المزيد من الجدل في الشارع الرياضي السعودي؛ وذلك قبل مواجهة عملاق الرياض النصر، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ضمك يحل ضيفًا على النصر، مساء يوم 21 مايو الجاري، ضمن منافسات الجولة 34 "الأخيرة" من مسابقة دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

  • Damac v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    "جدل" مباراة النصر وضمك

    فريق ضمك الأول لكرة القدم قد يحدد هوية بطل دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ وذلك عندما يواجه عملاق الرياض النصر، في الجولة الأخيرة.

    نعم.. النصر يحتاج للفوز على ضمك، بغض النظر عن نتائج غريمه التاريخي الهلال؛ من أجل التتويج بلقب دوري روشن السعودي، بشكلٍ رسمي.

    بينما الزعيم الهلالي يحتاج للفوز في مباراتيه المتبقيتين، بمسابقة دوري روشن، بالإضافة إلى "مساعدة" من ضمك ضد الفريق النصراوي؛ لكي ينتزع لقب 2025-2026، على النحو التالي:

    * فوز ضمك على النصر: سيجعل الهلال يتوج بلقب الدوري؛ بفارق نقطة وحيدة عن العالمي.

    * تعادل ضمك مع النصر: سيجعل الهلال يتوج بلقب الدوري؛ بسبب تفوقه في المواجهات المباشرة - بعد تساوي النقاط -.

    لذا.. زاد الحديث كثيرًا في الساعات الماضية، عن رصد الهلال مكافآت ضخمة لإدارة ضمك ولاعبي الفريق الأول؛ من أجل الفوز أو التعادل أمام النصر، في الجولة الأخيرة من عمر الدوري.

    • إعلان
  • Al Hilal v Damac: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    رئيس ضمك وتغيير "بوصلة" لقب الدوري

    وفي هذا السياق.. أكد خالد آل مشعط، رئيس نادي ضمك، أن فريقه سيدخل مواجهة عملاق الرياض النصر، في الجولة "الأخيرة" من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، بتركيز شديد للغاية؛ من أجل تحقيق الفوز أو التعادل.

    وأشار آل مشعط في تصريحات مع شبكة قنوات "ثمانية"، إلى أنه يعلم جيدًا أن نادي الهلال، يحتاج إلى تحقيق ضمك نتيجة إيجابية ضد النصر، من أجل التتويج بلقب دوري روشن السعودي؛ قائلًا: "نحن يُهمنا فريقنا في المقام الأول".

    وأضاف رئيس ضمك: "لكن.. لمَ لا نحقق نتيجة إيجابية ضد الفريق النصراوي، ونغيّر بوصلة لقب الدوري في النهاية!".

  • حقيقة مكافآت الهلال "الضخمة" لنادي ضمك

    واستكمالًا لحديثه.. رد خالد آل مشعط، رئيس نادي ضمك، على السؤال الأكثر تداولًا في الشارع الرياضي السعودي مؤخرًا؛ وهو: "هل قدّم عملاق الرياض الهلال مكافآت إلى فريقه للفوز أو التعادل أمام النصر؟!".

    ونفى آل مشعط كل الأنباء التي ترددت بشأن رصد الزعيم الهلالي، مكافآت ضخمة إلى ضمك؛ من أجل "تعطيل" الفريق النصراوي، في الجولة "الأخيرة" من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

    وعاد رئيس ضمك للتأكيد على أن فريقه، يخوض جميع المباريات الأخيرة بتركيز شديد؛ وذلك لضمان البقاء في مسابقة الدوري، الموسم الرياضي القادم 2026-2027.

  • Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    النصر قد يحتفل بـ"لقبين" في ليلة واحدة فقط!

    المثير في الأمر أن عملاق الرياض النصر، قد يدخل مواجهة نادي ضمك؛ وهو ضامن لقب دوري روشن السعودي 2025-2026، بشكلٍ رسمي.

    هذه الحالة ستكون إذا فشل نادي الهلال "الوصيف"، في الفوز على فريق نيوم الأول لكرة القدم، مساء غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

    هُنا.. سيكون النصر على موعد مع ليلة تاريخية، في عالم الساحرة المستديرة؛ وهي كالتالي:

    * أولًا: التتويج بلقب دوري أبطال آسيا "2".

    * ثانيًا: التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين.

    نعم.. الهلال سيواجه نيوم، الساعة السابعة وخمس دقائق من مساء السبت القادم، في الجولة 33 من مسابقة دوري روشن؛ بينما سيلتقي النصر مع نادي جامبا أوساكا الياباني في الثامنة و45 دقيقة من مساء نفس اليوم، في نهائي دوري أبطال آسيا "2".

    وإذا فاز النصر على جامبا أوساكا، وسقط الهلال بـ"التعادل أو الهزيمة" ضد نيوم؛ فإن النصر سيحتفل في نفس الليلة، بلقبي دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا "2".

دوري روشن السعودي
النصر crest
النصر
النصر
ضمك crest
ضمك
ضمك