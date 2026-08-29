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Karim Benzema Hilal IttihadGetty
علي سمير

"من عافنا عفناه ولو كان غالي" .. عودة بنزيما مرفوضة في الاتحاد، وعن مارتينيلي: صفقة غريبة ستضر سامرفيل!

الهلال
كريم بنزيما
الاتحاد
انتقالات
دوري روشن السعودي
جابرييل مارتينيلي
كريسينسيو سامرفيل

الإثارة مستمرة في سوق انتقالات دوري روشن

رفض الإعلامي السعودي بندر الخليل، فكرة عودة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما إلى صفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، تزامنًا مع إنهاء عقده بالتراضي مع الهلال.

وظهر بندر عبر برنامج "روتانا سبورت مع وليد" من أجل التعليق على الأنباء المنتشرة حول عودة ارتداء بنزيما لقميص العميد مرة أخرى.

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  • Benzema Al Hilal SFCGetty Images

    ما هي القصة؟

    بنزيما خرج بمفاجأة مدوية في شهر يناير الماضي، بعدما طلب الرحيل عن الاتحاد، منتقلًا لصفوف الهلال في صفقة أثارت حالة من الجدل في كرة القدم السعودية.

    ولكن تجربة المهاجم المخضرم مع الهلال لم تكن على قدر التوقعات، ليرحل اللاعب عن الزعيم، وسط تكهنات مستمرة حول الخطوة القادمة له، سواء بالعودة إلى الاتحاد أو الانتقال لفريق آخر.


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  • تصريحات بندر الخليل

    وقال الإعلامي السعودي في تصريحاته:"من عافنا عفناه ولو كان غالي، أنا كمشجع اتحادي مستحيل أتقبل عودة بنزيما إلى الفريق مرة أخرى، لأنه استغنى عن الفريق في وقت صعب للغاية".

    وعندما سأله الصحفي وليد الفراج عن ما إذا كانت هذه الفكرة مطروحة بالفعل داخل النادي، أجاب:"شاهدت بعض الأقاويل عن الأمر، ولكن عودة بنزيما ليست مقبولة، لأن صفاته لا تناسب المدرب فيسينج أولًا، كما أنه لم يقدم أي شيء مع الاتحاد والهلال في آخر سنة له".

    وتابع:"لم ينتج أي شيء مفيد للمجموعة، سواء عند حصوله على الكرة أو بدونها، لذلك من الناحية الفنية فالأمر لا يناسب النادي، بالإضافة أيضًا إلى ما حدث في أزمة تجديد عقده".


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    تأثير صفقة مارتينيلي

    وفي سياق منفصل، تم التطرق إلى صفقات الهلال الهجومية، بالتعاقد مع أولي واتكينز لاعب أستون فيلا وجابرييل مارتينيلي جناح نادي آرسنال الإنجليزي، حيث يؤمن بندر أن الأخير سيؤثر بالسلب على الهولندي كريسينسيو سامرفيل".

    وواصل حديثه:"وصول مارتينيلي سيجبر سامرفيل على الانتقال إلى الجهة اليمنى، ولكن الهولندي خطورته تتمثل في اللعب على الجهة اليسرى بالاختراق إلى داخل الملعب، لذلك ستكون هناك ازدواجية أدوار بين الجناحين".

    وأوضح:"المكان الأنسب لمارتينيلي هو اللعب خلف المهاجم، ولكن ذلك سيؤثر على دور محمد كنو في وسط الملعب، الهلال يقوم بعمل ممتاز في السوق، ولكني تعجبت كثيرًا من هذه الصفقة، والسؤال هنا من سيضحي من أجل الفريق؟".

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  • الدعم لا يتوقف في الهلال

    الصحفي أحمد العجلان، قال إن إدارة الهلال لن تكتفي بالتعاقد مع مارتينيلي وواتكينز فقط، بل من المتوقع جلب المزيد من التدعيمات بعد ضمهما بشكل رسمي.

    وأوضح أن الهلال يخطط لصفقتين إضافيتين، ولكن الأمر مشروط ببيع أو إعارة يوسف أكتشيشيك، في الوقت الذي لا يمانع فيه سيموني إنزاجي التخلي عن اللاعب.

    ولو حدث ذلك، سيستهدف الهلال التعاقد مع مدافع عمره أقل من 21 سنة، بالإضافة إلى لاعب وسط جديد يحل محل الحارس الفرنسي ماتيو ماتيو باتوييه في قائمة اللاعبين الأجانب.

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