"من عافنا عفناه ولو كان غالي" .. عودة بنزيما مرفوضة في الاتحاد، وعن مارتينيلي: صفقة غريبة ستضر سامرفيل!

وفي سياق منفصل، تم التطرق إلى صفقات الهلال الهجومية، بالتعاقد مع أولي واتكينز لاعب أستون فيلا وجابرييل مارتينيلي جناح نادي آرسنال الإنجليزي، حيث يؤمن بندر أن الأخير سيؤثر بالسلب على الهولندي كريسينسيو سامرفيل".
وواصل حديثه:"وصول مارتينيلي سيجبر سامرفيل على الانتقال إلى الجهة اليمنى، ولكن الهولندي خطورته تتمثل في اللعب على الجهة اليسرى بالاختراق إلى داخل الملعب، لذلك ستكون هناك ازدواجية أدوار بين الجناحين".
وأوضح:"المكان الأنسب لمارتينيلي هو اللعب خلف المهاجم، ولكن ذلك سيؤثر على دور محمد كنو في وسط الملعب، الهلال يقوم بعمل ممتاز في السوق، ولكني تعجبت كثيرًا من هذه الصفقة، والسؤال هنا من سيضحي من أجل الفريق؟".