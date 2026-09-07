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Chemsdine TalbiSunderland
محمود خالد

جماهير الاتحاد تريد طالبي .. أندية روشن تلجأ إلى "حيلة" دوري جوّي للنخبة لضم صفقات جديدة بعد غلق الميركاتو!

انتقالات
دوري روشن السعودي
دوري جوّي للنخبة تحت 21
الهلال
النصر
الأهلي
الاتحاد
شمس الدين طالبي

رغم انتهاء الانتقالات الصيفية في دوري روشن..

على الرغم من إغلاق سوق الميركاتو الصيفي في دوري روشن السعودي، إلا أن "حيلة قانونية" تمنح الأندية فرصة جديدة لتسجيل لاعبين أجانب جدد، على مدار ما يقارب الأسبوعين.

اليوم الأخير، شهد حوالي 20 صفقة جديدة، وسط انتقالات لاعبين بين أندية دوري روشن، وكذلك استقطاب لاعبين أجانب، ما بين المواليد أو فوق السن، مثل تعاقد القادسية مع لاعب مانشستر سيتي تحت 21 عامًا، مامادو سانجاري، ورحيل ريكاردو ماتياس من الأهلي للشباب، وكذلك تعاقد الاتحاد مع جورجينيو فينالدوم، واستقطاب الأهلي للمحور إبراهيما ديابي من سيركل بروج.

الأمل في دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، الذي يمثل فرصة جديدة للأندية من أجل التعاقد مع صفقات جديدة يمكنها اللعب في دوري روشن للمحترفين.

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  • ماذا يحدث؟

    وذكر الإعلامي نواف العقيل، عبر برنامج "منصة"، على فضائية ثمانية، بأن إغلاق السوق لا يعني عدم إمكانية تسجيل لاعبين جدد، وإذا ما قام أي نادٍ بتفريغ خانة في قائمته بدوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، فبإمكانه التعاقد مع صفقة جديدة "مواليد"، ومن ثم انضمامها لقائمة الفريق في دوري روشن السعودي.

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    وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد كشف عن روزنامة الانتقالات خلال موسم 2026-2027، في جميع المسابقات، حيث تقرر فتح باب الميركاتو الصيفي في دوري النخبة تحت 21 عامًا، في 22 يوليو، وينتهي في 20 سبتمبر الجاري، أي يتبقى 13 يومًا على غلق باب الميركاتو.

    واستشهد نواف العقيل بنادي الاتفاق الذي فرّغ مكانًا في قائمته بدوري جوّي للنخبة، ما يتيح له التعاقد مع لاعب مواليد جديد، تحت 21 عامًا، مضيفًا أنه وفق تلك الطريقة، فيسمح لهؤلاء المواليد بأن يشاركوا في دوري روشن مع الفرق الأولى.


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  • فرصة لأندية الدرجة الأولى

    وفي هذا السياق، قال الناقد الرياضي ماجد المرزوقي، إن تلك الفترة المتاحة تأتي من أجل إعادة ترتيب قوائم الأندية في دوري جوّي للنخبة، وأن ناديًا مثل الحزم مهتم بهذه الفئة، بعد فوزه بلقب الدوري في نسخته الأولى، ويريد دعم قائمته بلاعبين أجانب مميزين للعب في فئة تحت 21 عامًا.

    وأضاف المرزوقي أن أندية دوري روشن، بإمكانها أن تحدث نوعًا من التوازن، للتعامل مع أزمة استبعاد لاعبين من القائمة المحلية، بإرسال لاعبين إلى دوري الدرجة الأولى، الذي يُغلق باب انتقالاته في 20 سبتمبر الجاري.

  • جماهير الاتحاد تنتفض

    وطبقًا لذلك، فقد انتفض عدد كبير من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بوسم "طالبي مطلب الاتحاد"، حيث طالبوا بالتعاقد مع المغربي شمس الدين طالبي، من سندرلاند، واستغلال إمكانية ضمه لفئة "المواليد" في دوري جوّي للنخبة، ومن ثم استقطابه للفريق الأول.

    وكان الاتحاد قد تحرك من أجل التفاوض مع سندرلاند، لضم شمس الدين طالبي، صاحب الـ21 عامًا، بالتزامن مع قرار استبعاده من قائمة المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي.

    ويبحث الاتحاد عن بديل الجناح الفرنسي موسى ديابي، بعد السماح برحيله رسميًا إلى باير ليفركوزن الألماني، فيما ربطت تقارير بدخول العميد في مفاوضات مع أكثر من خيار لتعويضه، ما بين ريتسو دوان، أنيس الحاج موسى، إسمير بايراكتاريفيتش، لويز هنريكي.

    أضف إلى ذلك، أن اسم الجزائري رياض محرز جاء ضمن المرشحين لدخول حسابات الاتحاد، في ظل تعثر الوصول إلى اتفاق مع جناح عالمي بديل لديابي، إلا أن العميد لم يحسم الصفقة قبل غلق باب الميركاتو الصيفي.

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  • أبرز الانتقالات في دوري روشن

    وكان الهلال الأكثر نشاطًا في سوق الميركاتو الصيفي، بين رحيل عدد من النجوم، أبرزهم كريم بنزيما، والتعاقد مع صفقات عالمية على غرار كرينسيو سامرفيل وأولي واتكينز وجابرييل مارتينيلي، فيما تمكن الاتحاد من ضم ديون لوبي واستعارة ريتشارد ريوس، مع ضم جورجينيو فينالدوم.

    أما عن الأهلي، فقد تعاقد مع أرتيم بوندارينكو على سبيل الإعارة، فضلًا عن ضم فرانشيسكو ترينكاو وإبراهيما ديابي، فيما استقطب النصر، سامو كوستا، كما انتقال تيجاني ريندرز ومامادو سانجاري إلى القادسية.